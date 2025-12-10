A- A+

Futebol Às vésperas de confronto contra o Flamengo, mídia mexicana mostra Cruz Azul preocupado com desfalque Jornais do México destacam que o zagueiro Jesús Orozco Chiquete ficará fora por até seis meses, desfalque que amplia a pressão sobre Nicolás Larcamón antes da Intercontinental

Na véspera do duelo contra o Flamengo nesta quarta-feira, no Catar, o Cruz Azul convive com um baque que ganhou enorme repercussão na imprensa esportiva mexicana.

TUDN, Esto e Récord noticiaram que o zagueiro Jesús Orozco Chiquete sofreu uma luxação no tornozelo direito com lesão ligamentar, quadro que exigiu cirurgia imediata e deve afastá-lo dos gramados por até seis meses.

O tom dominante nos jornais é de frustração e apreensão: “Adeus Copa”, estampou a Récord ao confirmar a gravidade da lesão. A TUDN relatou que os exames complementares, realizados após a semifinal do Apertura contra o Tigres, revelaram danos mais sérios do que o inicialmente previsto.

O defensor, retirado de campo de maca após cobrança de pênalti de Ángel Correa, dificilmente terá condições de disputar o Clausura 2026 e tampouco deve integrar a lista do México para a Copa do Mundo de 2026.

A emissora destacou ainda que Chiquete se soma à ausência de Rodrigo Huescas, que rompeu o ligamento cruzado, e do goleiro Kevin Mier, fraturado na tíbia no encerramento do Apertura.

O jornal Esto também sublinhou o impacto da lesão, informando que o jogador pode perder o Mundial por não conseguir recuperar ritmo competitivo a tempo.

O veículo descreveu a preocupação da comissão técnica, que aguarda evolução pós-operatória, e lembrou que o defensor vinha sendo presença frequente nas listas da seleção mexicana em torneios como Copa Ouro, Liga das Nações e Copa América.

Já o Récord adotou o tom mais duro. Além de confirmar a necessidade de cirurgia, o diário reforçou que a previsão mínima de seis meses de recuperação afasta Chiquete de todas as competições do primeiro semestre de 2026, incluindo a defesa do título do Cruz Azul na Copa dos Campeões da Concacaf. Embora haja chance de retorno antes da Copa, a falta de minutagem praticamente elimina suas chances de convocação.

Para Nicolás Larcamón, o momento é delicado. O Cruz Azul chega à Copa Intercontinental pressionado pela eliminação no Apertura e por críticas da torcida, enquanto acumula baixas importantes no setor defensivo.

Em nota, o treinador afirmou que prefere priorizar a recuperação plena do jogador, mas reconheceu que a ausência altera o planejamento para enfrentar o Flamengo.

