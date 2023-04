Às vésperas de iniciar final do Nordestão, Sport e Ceará vivem momentos distintos na temporada

A- A+

Passado o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô, onde venceu a Fênix por 2x1, na Arena de Pernambuco, no último sábado (15), o Sport mais uma vez já virou a chave na temporada. Sem muito tempo para celebrar, o Leão já está com as atenções voltadas para uma nova decisão. Nesta quarta-feira (19), vai a Fortaleza, onde visita o Ceará, pelo primeiro encontro da final da Copa do Nordeste. Às vésperas do duelo, as equipes vivem momentos distintos no ano.

Desde que perdeu para o adversário deste meio de semana, pela primeira fase do Nordestão, por 3x2, no Presidente Vargas, o Sport não conheceu mais o sabor da derrota em 2023. Do dia 14 de fevereiro até aqui, o Leão entrou em campo em outras 14 oportunidades. Desde então foram 12 vitórias e dois empates. Além disso, em 25 jogos no ano, o Rubro-negro foi às redes em 60 oportunidades, sendo dono do melhor ataque do País na temporada.

Elenco pronto

Com uma sequência de jogos decisivos, o técnico Enderson Moreira garante que o plantel está pronto para os desafios. Além do confronto com o Ceará, no próximo sábado o Leão volta a encarar o Retrô, pela final do Estadual. Na quarta da semana que vem, tem o Coritiba, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Ambos os jogos na Ilha do Retiro.

“A equipe tem um lastro, se preparou para este momento. A gente é refém dos resultados. Um time que ganha muito, acaba não tendo semanas abertas, mas não podemos de maneira alguma reclamar disso. É um aspecto positivo, temos um jogo difícil contra o Ceará, que é um time qualificado. Espero que possam ser dois bons jogos e uma boa final”, salientou.

Vozão sob desconfiança

O Ceará, por sua vez, inicia a semana sob a desconfiança do torcedor alvinegro. Depois de ganhar três clássicos do Fortaleza na temporada - entre eles, os dois que o levou a final do Nordestão -, o Vozão voltou a encontrar o rival na final do Estadual e acabou amargando o vice-campeonato.

Se não bastasse o segundo lugar no Cearense, já eliminado da Copa do Brasil, o time dirigido por Gustavo Morinigo estreou na Série B, no sábado, com revés para o algoz da segunda fase do mata-mata nacional. Jogando no Novelli Júnior, o Ceará perdeu para o Ituano por 2x0 e já acumula três tropeços consecutivos na temporada.

Após a derrota em Itu, Morinigo enfatizou que o time tem que dar a volta por cima, caso queira ficar com o título da Copa do Nordeste. "Não temos tempo para sofrer. Temos uma final, diante da nossa torcida, na nossa casa, contra um time qualificado. Temos que nos recuperar rapidamente, rever muitas coisas e caprichar em todos os aspectos", falou.

