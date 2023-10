A- A+

espanha Às vésperas de julgamento, Daniel Alves escolhe nova advogada para defesa, diz TV Cristóbal Martell deixou a defesa do jogador brasileiro 'pensando na repercussão' do caso

O advogado espanhol Cristóbal Martell deixou a defesa do jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de abuso sexual, segundo informação divulgada no programa de TV local "Y ahora Sonsoles". O defensor teria "pensando mais na repercussão carcerária da sentença do que na vitória em si" para decidir deixar o caso. A partir de agora, o brasileiro terá como defensora a “jovem, especialista em direito prisional", Inés Guardiola Sánchez, segundo o jornal espanhol As.

Segundo a publicação, ela nasceu em Barcelona e é formada em Direito pela Universidade Pompeu Fabra, tendo se especializado em Direito Penal e Ciências Criminais após concluir o mestrado na Universidade de Barcelona. Dois anos depois, ela concluiria o doutorado em Direito Penal no mesmo local.

Atualmente, além da atuação como advogada, ela é secretária-tesoureira da Comissão de Direito Penitenciário e da Comissão de Drogas da Ilustre Ordem dos Advogados de Barcelona e professora associada de Direito Penal da Universidade de Barcelona, onde ministra aulas de Direito Penal Econômico.

Martell deixou a defesa do atleta pouco antes do julgamento da investigação por agressão sexual, previsto para acontecer entre este mês e novembro. Segundo o programa, defesa será assumida por uma advogada de 35 anos, especialista em direito criminal, ainda sem nome divulgado. Martell teria deixado o caso e o escritório de advocacia para o qual vinha trabalhando.

"Esse gesto dá a entender que dá a situação por perdida, dá como certa a sentença condenatória, mas está pensando mais na repercussão da sentença que chegará do que na possibilidade de ganhar o caso" opinou o jornalista, em declarações reproduzidas pelo jornal La Vanguardia.

Em meio a esse processo, a modelo Joana Sanz decidiu interromper o processo de divórcio com o jogador. Segundo o programa TardeAR, da emissora Telecinco, a espanhola não quer deixar o marido de lado no atual contexto. Além disso, o programa também afirmou que Joana Sanz decidiu retornar à casa do casal em Barcelona. Quando tudo aconteceu, ela deixou o local onde morava com Daniel Alves e se mudou para Madri.

Relembre o caso Daniel Alves

Daniel Alves segue preso desde janeiro na penitenciária Brians 2, em Barcelona, em decorrência de um processo de investigação por agressão sexual. O brasileiro deve ir a julgamento ainda neste mês ou em novembro, segundo a mídia espanhola.

A investigação foi originada por uma denúncia apresentada por uma mulher que alega ter sido agredida sexualmente pelo jogador na boate Sutton em Barcelona, onde ambos estiveram em uma festa na noite de 29 para 30 de dezembro do ano passado.

O procedimento penal do Brasil e da Espanha são diferentes. No país europeu, o procedimento investigatório se dá perante um juiz de instrução, que analisa a denúncia apresentada pelo MP para abrir ou não uma investigação. A investigação chegou ao fim quase cinco meses depois da prisão.

