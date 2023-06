A- A+

Sport Às vésperas de mais um jogo com casa cheia, Jorginho exalta público exclusivo na Ilha Sport anunciou que todos os ingressos foram retirados para o duelo com o Avaí

Nesta quarta-feira (7), o Sport entra em campo para mais um compromisso na temporada. Às 19h, o Leão recebe o Avaí, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será o terceiro e último com a presença exclusiva de mulheres, crianças até 12 anos e pessoas com deficiência.

ILHA DO RETIRO LOTADA!



Ingressos esgotados para o último jogo com crianças, mulheres e PcDs! Amanhã tem Leão em campo! #PeloSportTodos pic.twitter.com/whb54z83aC — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 6, 2023

Para o confronto perante os catarinenses, o Leão divulgou, na tarde desta terça-feira (6), nas redes sociais, que todos os ingressos para a partida foram retirados pelos torcedores. Atualmente, a capacidade da Ilha do Retiro é de 26.345 torcedores. Contudo, nos compromissos contra Botafogo-SP e ABC, pouco mais de 18 mil rubro-negros compareceram ao estádio leonino.

Em entrevista concedida à assessoria de comunicação do Sport, o meia Jorginho falou sobre o apoio do público nos dois jogos anteriores. O camisa 10 exaltou as festas feitas nas arquibancadas e falou que a forma das mulheres, crianças e PCDs torcerem é diferente do torcedor que está acostumado a ir ao estádio.

“Esses jogos que eles participaram tiveram um clima diferente. Nos apoia, nos incentiva. Às vezes, quando o placar eletrônico fala de um cartão amarelo para o adversário, a torcida vibra, a todo momento eles aplaudem. Isso deixa um clima favorável dentro de campo, eles têm nos ajudado nestes jogos, então nesse último jogo espero que eles façam uma grande festa para sairmos com um grande resultado, que é a vitória", ressaltou.

Nos dois compromissos com o público exclusivo na Ilha do Retiro, o Sport desempenhou bem o seu papel de mandante. Foram sete gols marcados e apenas um sofrido. Vitórias de 3x0 sobre o Botafogo-SP e 4x1 diante do ABC.

Veja também

Tênis Alcaraz vence Tsitsipas e vai enfrentar Djokovic nas semifinais de Roland Garros