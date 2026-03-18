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Sport Às vésperas de Série B, Sport chega a 19 jogos sem vencer em competições nacionais Na noite da última terça-feira (17), Leão perdeu para Athletic-MG e foi eliminado da Copa do Brasil

Com a queda na Copa do Brasil e com a Série B do Brasileiro e a Copa do Nordeste prestes a iniciar, o Sport busca encerrar um jejum incômodo em competições nacionais que já dura seis meses. Com o revés sofrido para o Athletic-MG, na noite da última terça-feira (17), na Ilha do Retiro, o Rubro-negro pernambucano chegou a marca de 19 partidas seguidas sem triunfar em campeonatos nacionais.

O desempenho negativo soma compromissos do Leão no Brasileirão da temporada passada, onde encerrou o certame como lanterna, e ainda a Copa do Brasil deste ano. A última vitória do Sport em uma competição nacional foi em 21 de setembro de 2025. Na ocasião, sob o comando de Daniel Paulista, o time da Praça da Bandeira derrotou os paulistas por 1x0, na Ilha do Retiro.

De lá para cá, o Sport perdeu 14 partidas e ficou na igualdade cinco vezes. Foi derrotado por Fortaleza, Atlético-MG (duas vezes), Internacional, Mirassol, Flamengo (duas vezes), Juventude, Botafogo, Vitória, Santos, Bahia, Grêmio e Athletic. Empatou com Fluminense, Cruzeiro, Ceará, Desportiva Ferroviária e Anápolis.

Durante o período de seca na Série A, o clube pernambucano viu César Lucena substituir Daniel Paulista nos nove jogos finais do Brasileirão e somar nove reveses. Para este ano, Roger Silva foi contratado, mas não obteve êxito durante os 90 minutos nas partidas da Copa do Brasil.

Em meio aos maus resultados, o Leão ainda precisou lidar com uma troca na gestão. Yuri Romão renunciou ao cargo de presidente, em 12 de dezembro, e Matheus Souto Maior foi eleito o novo chefe do Executivo em pleito realizado quatro dias depois.

Neste ano, o Sport entrou em campo em 14 oportunidades - 11 sob o comando de Roger -, e todas as vitórias foram conquistadas na campanha do título pernambucano. O Rubro-negro passou pelo Retrô (três vezes), Decisão, Vitória das Tabocas, Santa Cruz e Náutico.

A nível nacional, o time leonino terá a chance de colocar um ponto final na sequência negativa neste final de semana. No sábado (21), vai até a Arena Pantanal, onde encara o Cuiabá, às 20h30, pela primeira rodada da Série B. Três dias depois, o Leão tem estreia marcada na Copa do Nordeste, quando recebe o Jacuipense, às 21h30, na Ilha do Retiro.

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