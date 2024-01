Às vésperas do Clássico das Emoções, Santa Cruz não vence o Náutico desde 2020

A- A+

Após pouco mais de um ano desde o último Clássico das Emoções, Santa Cruz e Náutico voltam a se encontrar neste sábado (27), às 16h30, no Arruda, em partida válida pela quinta rodada do Pernambucano. Vindo de derrota para o Sport no Clássico das Multidões, o Tricolor tentará quebrar o retrospecto negativo recente, onde não ganha nenhum clássico contra os rivais da capital desde 2020.

Clássico das Emoções

Apesar de ser o maior ganhador do Clássico das Emoções, o Santa Cruz não consegue vencer o rival desde 2020. Na ocasião, jogando no Arruda, o Tricolor venceu o Timbu por 2 a 0, em partida válida pela primeira fase do Campeonato Pernambucano. Itamar Schülle, atual técnico coral, era o comandante nessa vitória.

Ao todo, seis confrontos aconteceram desde então, onde o Santa Cruz perdeu dois e empatou quatro. Um desses empates foi para os pênaltis e a Cobra Coral acabou levando a melhor e avançou para a final do Pernambucano de 2020.

Confira os confrontos

Santa Cruz 3x3 Náutico (1ª fase - Pernambucano 2023)

Náutico (4)0x0(3) Santa Cruz (Semifinal - Pernambucano 2022)

Santa Cruz 1x1 Náutico (1ª fase - Pernambucano 2022)

Náutico 2x1 Santa Cruz (Semifinal - Pernambucano 2021)

Náutico 2x1 Santa Cruz (1ª fase - Pernambucano 2021)

Santa Cruz (7)0x0(6) Náutico (Semifinal - Pernambucano 2020)

Clássico das Multidões

O retrospecto recente ruim em clássicos do Santa não se resume somente em jogos com o Náutico. A Cobra Coral também não vence o Sport desde 2020, quando aplicou 2 a 1, em plena Ilha do Retiro, e mandou o rival para o Quadrangular do Rebaixamento.

Também com seis jogos realizados desde o úlitmo triunfo, o duelo conta com três vitórias do Sport e três empates. A mais recente derrota do Santa Cruz aconteceu no último sábado (20), quando o Rubro-negro levou a melhor e venceu a partida por 2 a 1.

Confira os confrontos

Sport 2x1 Santa Cruz (1ª fase - Pernambucano 2024)

Sport 0x0 Santa Cruz (Fase de Grupos - Nordestão 2023)

Sport 2x0 Santa Cruz (1ª fase - Pernambucano 2023)

Sport 2x2 Santa Cruz (1ª fase - Pernambucano 2022)

Santa Cruz 1x2 Sport (Fase de Grupos - Nordestão 2021)

Sport 1x1 Santa Cruz (1ª fase - Pernambucano 2021)

