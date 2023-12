A- A+

Futebol Às vésperas do Mundial, Haaland segue como dúvida para participar do torneio Jogador desfalcou o City na partida contra o Luton Town no final de semana

Guardiola ganhou uma nova preocupação para o Mundial: a participação de Haaland. Artilheiro do time na temporada com 22 gols em 25 jogos, o atacante norueguês sofreu uma lesão no pé durante o jogo contra o Aston Villa e não esteve presente na vitória do Manchester City contra o Luton Town neste último domingo (10), pela Premier League.

Já confirmado como desfalque na partida contra o Estrela Vermelha-SER, válida pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (13), Guardiola garantiu que a lesão de Haaland não é grave. "É um estresse ósseo, não houve fratura. Acho que ele não jogará contra o Crystal Palace, e espero que esteja pronto (para jogar) na Arábia Saudita", afirmou.

Além da dúvida de Haaland, já é certo que o Manchester City terá o meia Kevin de Bruyne como desfalque para competição, que se recupera de contusão e está afastado por problema musuclar desde o começo da temporada, em agosto.

Os Citzens estream no Mundial no dia 19 de dezembro e enfrentam o vncedor do confronto envolvendo León-MEX e Urawa Red-JAP. O vencedor dessa chave pode enfrentar o Fluminense em uma eventual final.



