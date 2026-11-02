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ACIDENTE Mortos em asa-delta: um era brasileiro, instrutor do voo, e o outro era um turista argentino Acidente que causou duas mortes ocorreu nesta segunda (2) na praia de São Conrado

Um acidente envolvendo uma asa-delta terminou na morte dos dois ocupantes nesta segunda-feira (2).



As vítimas foram o instrutor Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, brasileiro de 45 anos, e o turista argentino Adrian Guillermo Arismendi, de 26 anos.

Em depoimento à Policia Civil, Bruno Menescal, vice-presidente do Clube de São Conrado de Voo, informou que Luiz já pilotava há dez anos, mas havia obtido a a carteira de instrução há somente um.





Testemunha do acidente, Bruno detalhou que viu a asa-delta realizar uma curva a baixa altura: em seguida, o equipamento glissou e colidiu contra a rampa da pista de pouso.

É justamente essa rampa que fica ao lado de um muro onde banhistas relatam que a asa-delta se chocou.

Em atualização

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