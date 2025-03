ASA x Santa Cruz: confira a provável escalação tricolor no amistoso

A- A+

ASA x Santa Cruz será o primeiro teste de intertemporada da equipe tricolor visando a disputa da Série D. Neste sábado (29), às 17h, no Fumeirão, em Arapiraca, a Cobra Coral terá à disposição alguns dos últimos reforços, já entrando no time titular.

Após duas semanas fora do gramado, o torcedor tricolor poderá ver seu time de volta. Agora visando conquistar o acesso à Série C, principal demanda do clube no ano, o time usará o que há de melhor.

O adversário deste final de semana poderá ser um futuro oponente na fase final, o ASA-AL. Para o confronto preparativo, o técnico Itamar Schülle rasgou elogios ao adversário. “Vejo como um amistoso muito bom, o ASA foi finalista no Alagoano, é um time muito rápido, forte na bola aérea, que está pronta para disputar a Série D", analisou.

Pensando no início da Série D, o comante coral visa alcançar a melhor versão do time. “O entrosamento se busca com bastante repetição. Esperamos ter o retorno dos atletas do DM (Toty, Matheus Melo, Pedro Henrique). Ainda estamos esperando a vinda de mais alguns jogadores, para termos todas as opções necessárias para a Série D", comentou

Expectativa



Maior contratação da temporada até aqui, Thiago Galhardo teve mais duas semanas para se recondicionar melhor fisicamente. Itamar detalhou um pouco do trabalho que o atacante fez durante o período e garantiu que o jogador será titular no amistoso.

“O Galhardo atuou 45 minutos em cada partida contra o Sport na semifinal do Pernambucano. Conversamos com ele, fizemos sessões de treinamentos, mas quando entra no campo é com o jogador. Vai depender da qualidade, da inteligência e da entrega dele", disse.



ASA x Santa Cruz - Ficha técnica

ASA: Matheus Vinícius; Paulinho, Cristian Lucca, Zulu e Charles; Fabrício Bigode, Tibiri, Sammuel e Keliton; Thiago Alagoano e Júnior Viçosa. Técnico: Ranielle Ribeiro.

Santa Cruz: Felipe Alves; Yuri Ferraz, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Wagner Balotelli, Pedro Favela e João Pedro; Thiaguinho, Israel e Galhardo. Técnico: Itamar Schülle.



Local: Fumeirão (Arapiraca/AL)

Data: 29/03

Horário: 17h



