A- A+

FUTEBOL Ascensão meteórica, ameaças a jogadores e mudança de nome: conheça o Cusco, adversário do Flamengo Time peruano e rubro-negro se enfrentam, nesta quarta-feira, pelo Grupo A da Libertadores

O Cusco FC, adversário do Flamengo nesta quarta-feira (08/04), pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores de 2026, foi fundado em 2009 e até já participou da competição.



Mas você se lembra dele? As participações anteriores do clube aconteceram, na verdade, com outro nome, outro uniforme e outro escudo: sob a identidade de Real Garcilaso, ele participou de quatro edições do torneio continental, passou por turbulências — como um rebaixamento no Campeonato Peruano —, teve episódios de ameaças do presidente a possíveis jogadores "traidores" e, por fim, atravessou uma grande mudança depois de problemas com o clube rival da cidade.

Até o período em que completou dez anos, o Cusco FC se chamava Real Garcilaso. Entre 2009 e 2019, a equipe da cidade de Cusco participou da Libertadores em quatro oportunidades: 2013, 2014, 2018 e 2019.

A primeira campanha na principal competição continental aconteceu apenas quatro anos depois da fundação e foi a melhor da equipe em sua história: foram três vitórias e um empate na primeira fase, num grupo com Tolima (Colômbia), Independiente Santa Fé (Colômbia) e Cerro Porteño (Paraguai).



Nas oitavas, enfrentou o tradicional Nacional, do Uruguai, e, depois de um triunfo em casa e uma derrota fora, passou de fase após uma disputa de pênaltis no segundo jogo. Nas quartas, o mesmo Santa Fé da fase de grupos, que não tinha perdido para o time peruano, venceu as duas partidas e encerrou o sonho da primeira participação.

Em 2014 e 2018, os peruanos não conseguiram repetir o feito da primeira participação: foram eliminados na fase de grupos, em último lugar, nas duas oportunidades. Em 2019, não passaram da primeira fase da Pré-Libertadores, sendo eliminados pelo Deportivo La Guaira, da Venezuela.





Nesse mesmo ano, o clube enfrentou a primeira das grandes turbulências da sua curta história: a animosidade com a outra torcida de Cusco, o Deportivo Garcilaso, que estava insatisfeita com o nome do rival. Segundo relato do jornalista Fredy Bellodas ao jornal peruano La República, o Deportivo Garcilaso acusava o rival de tentar roubar a sua identidade.

A desconfiança vinha principalmente do fato de que, antes de fundar o clube, o presidente do Real, Julio Gerardo Vásquez Granilla, tentou ser investidor do Deportivo antes da fundação do próprio clube, mas não foi autorizado. Com o tempo, as tensões aumentaram e, em 2019, uma torcida organizada do Deportivo fez ameaças à família de Vásquez. Depois disso, o clube decidiu mudar de nome, escudo e até cores, porque, até nisso, o Real era semelhante ao Deportivo — as cores predominantes eram azul-claro e branco, assim como no rival.

Depois da mudança, o clube informou, em nota oficial, que a transformação foi acatada pela maior parte da torcida. Com a nova identidade, ele participou apenas das edições de 2020 e 2025 da Copa Sul-Americana e, pela primeira vez, joga a Libertadores sob o nome de Cusco FC.

Rebaixamento e ameaças a jogadores

Em 2015, jogadores presentes no vestiário do então Real Garcilaso viveram uma situação complicada. Segundo relatos, o presidente Julio Vásquez acusou atletas de terem sido subornados por um adversário e os ameaçou de morte, utilizando o futebol mexicano como exemplo.

“Se quiserem, vão embora, Se quiserem, fiquem. Mas não quero traidores. Sabem o que fazem no México com gente traidora? Cortam a língua, enfiam um ferro no c… e os matam”, teria ameaçado o dirigente após uma derrota do time por 4 a 0.

Em 2021, o Cusco FC passou por mais um momento de instabilidade: foi rebaixado pela primeira vez no Campeonato Peruano. A queda veio depois de uma escalação irregular contra um outro rival local, Cienciano. A partida, que terminou 2 a 2, foi transformada em derrota por 3 a 0 após decisão do Tribunal Arbitral do Esporte do país, favorável às reclamações do Cienciano.

Em 2022, o time conseguiu subiu novamente à primeira divisão, onde permanece até hoje. Atualmente, ocupa a sexta posição na tabela da Liga Peruana.

Veja também