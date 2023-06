Asensio e Ugarte passam por exames médicos e estão perto de assinar com o PSG

A- A+

O espanhol Marco Asensio e o uruguaio Manuel Ugarte estão perto de assinar com o Paris Saint-Germain, depois de terem sido aprovados em exames médicos, informou uma fonte próxima ao clube nesta terça-feira (6).

Asensio, atacante de 27 anos, chega ao PSG sem custos depois de dez anos no Real Madrid. Com seu contrato terminando no final de junho, o jogador anunciou no último sábado que não continua no clube espanhol.

Com a camisa merengue, foram 285 jogos e 61 gols marcados, conquistando 17 títulos, entre eles três Ligas dos Campeões.

O PSG também está perto de contratar o volante uruguaio Manuel Ugarte, do Sporting de Portugal, por 60 milhões de euros (R$ 316 milhões na cotação atual), superando a concorrência do Chelsea.

Ugarte, de 22 anos, chegou ao Sporting em 2021, onde fez 85 jogos no total e foi campeão português em 2022.

Fora da primeira lista de convocados do técnico Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai, anunciada há quatro dias, o volante tem oito jogos pela 'Celeste' e estava no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

