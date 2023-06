Asensio passa por exames médicos e irá assinar com o PSG hoje, diz jornalista

A- A+

A vida de Marco Asensio pós-Real Madrid, que anunciou a saída do meia do clube depois de sete anos, está movimentada. O jogador que disputou sua última partida pelo clube merengue no último domingo, 4, agora já está em Paris para assinar o contrato com o PSG. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, ele irá realizar exames médicos nesta tarde para poder oficializar o vínculo com o novo clube, que vai até 2027. Como chegou em fim de contrato, não terá custos para a equipe de Neymar e Mbappé.

Asensio chegou ao Real Madrid em 2014, após ser revelado nas categorias de base do Mallorca, mas só começou a ser utilizado no clube em 2016, quando ganhou a confiança de Zinedine Zidane. Ao longo de sete temporadas, o jogador sempre foi usado como um dos primeiros reservas do time, atuando em 285 partidas, sendo 144 como titular.

Ele conquistou 17 títulos enquanto esteve no Real Madrid. Foram 3 Champions League, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da Europa, 3 La Ligas, 1 Copa do Rei e 3 Supercopas de Espanha.

Veja também

Vôlei Seleção feminina encerra primeira semana da Liga das Nações 2023 com vitória sobre a Croácia