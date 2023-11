A- A+

Liga dos campeões Asensio volta a ser relacionado no PSG e poderá enfrentar o Monaco O jogador de 27 anos machucou o pé pela seleção espanhola no dia 8 de setembro

O atacante espanhol Marco Asensio, lesionado desde o início de setembro, está de volta ao elenco do Paris Saint-Germain para enfrentar o Monaco nesta sexta-feira (24) às 16h (horário de Brasília) pela 13ª rodada da Ligue 1, anunciou o clube da capital.

O jogador de 27 anos machucou o pé pela seleção espanhola no dia 8 de setembro.

Contratado no verão europeu passado pela equipe parisiense no final de seu contrato com o Real Madrid, Asensio vinha fazendo um bom início de temporada com dois gols e uma assistência em três jogos antes de se lesionar.

O técnico Luis Enrique, que o colocou como falso 9 entre Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, não descartou a possibilidade de ele ser titular contra os monegascos.

Também entre os relacionados pelo treinador espanhol está o meia português Danilo Pereira, que regressa após uma lesão na virilha sofrida no início de novembro.

Veja também

MUNDO Dez anos após prisão por matar a namorada, Oscar Pistorius ganha liberdade condicional