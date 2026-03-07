A- A+

Crime Assessor de Vini Jr. e de Paquetá é baleado em tentativa de assalto no Rio Caso ocorreu na última quinta-feira (5); Eduardo Peixoto segue internado

Eduardo Peixoto, assessor comercial dos jogadores de futebol Vinicius Junior e Lucas Paquetá, foi baleado em uma tentativa de assalto na última quinta-feira (5), no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ele informou que segue internado e sem celular. Na mensagem, ele procura tranquilizar amigos e familiares, informando que já está se recuperando.

"Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Na quinta, fui baleado na barriga durante uma tentativa de assalto e estou internado. Sigo sem celular/whatsapp. (Vou) Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer", escreveu.

No seu perfil, Peixoto ainda se apresenta como presidente da SAF do América Futebol Clube Pernambuco. Ele também já atuou como jornalista esportivo, até 2016.

Nas imagens, ele aparece em diferentes fotos com o jogador do Real Madrid e com o filho que cita na mensagem, Gabriel, de 4 anos.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga as circunstâncias do crime e os seus autores.

