Sport Através de assessoria, Jorginho nega desinteresse em renovar com o Sport Em comunicado, assessoria afirma que representantes do atleta estão em contato com o clube

Após o Sport afirmar publicamente sobre o desinteresse de Jorginho em renovar com o clube, e declarar que vai cobrar uma indenização do jogador, o camisa 10 se pronunciou através de sua assessoria de comunicação na noite desta quarta-feira (13).

Em nota oficial publicada nas redes sociais, a assessoria do atleta afirma que em nenhum momento Jorginho disse que não renovaria com o clube. O texto diz ainda que o camisa 10 está de férias com a família, e que os representantes do jogador estão resolvendo as tratativas com a cúpula de futebol rubro-negra.

O contrato de Jorginho com o Sport se encerrou no último dia 30. Contudo, segundo o clube, o atleta foi comunicado, dentro do prazo, em três oportunidades para assinar a prorrogação automática. Mas, ainda de acordo com o Leão, o jogador não sinalizou o interesse em permanecer na Ilha do Retiro.

O Sport, por sua vez, direcionou o caso à vice-presidência jurídica. Perante o acordado contratualmente, o clube entende que precisa ser "ressarcido financeiramente, pela cláusula indenizatória, e não abrirá mão disso".

Confira a nota divulgada pela assessoria de Jorginho:

Em resposta a nota oficial emitada pelo Sport Club do Recife, o atleta Jorginho em nenhum momento disse que não vai renovar com o clube. Jorginho tirou férias com a família, que inclusive, é de ciência de todos do Sport, por este motivo, não compareceu. Os representantes do atleta estão realizando as devidas tratativas com a diretoria do clube.

Nota divulgada pela assessoria de Jorginho. Foto: Divulgação

