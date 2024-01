Assim como Tite, Dorival deve levar filho para comissão técnica da seleção

A- A+

O técnico Dorival Junior será o próximo treinador da seleção brasileira. E, assim como seu antecessor Tite, ele deverá levar o filho, com quem já trabalhava no São Paulo, para participar da comissão técnica. Lucas Silvestre, de 36 anos, atua como auxiliar técnico no time paulista.

"Não tenho palavras para agradecer tudo o que vivi nesse ano de 2023. Um ano tão especial com a conquista inédita da copa do Brasil pelo SPFC. Um ano de muito aprendizado", disse Lucas Silvestre em sua última publicação no Instagram, de seis dias atrás.

Matheus Bachi, filho de Tite, acompanhou o pai na seleção brasileira também como auxiliar. Antes, os dois já haviam trabalhado juntos no Corinthias.

A CBF irá pagar ao São Paulo a multa rescisória, equivalente a três salários do técnico (o que dá algo em torno de R$ 4 milhões). Já a assinatura do contrato e anúncio oficial devem esperar um pouco mais e sair só a partir do meio da semana ou mais para o fim. É que nesta segunda começa a passagem dos membros da comitiva da Fifa e da Conmebol ao Brasil.

Antes de procurar Dorival e até mesmo o São Paulo, Ednaldo entrou em contato com a Federação Paulista de Futebol. É que o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro de Barros, é considerado favorito a vencer eventuais novas eleições da CBF e suceder o atual mandatário caso ele realmente seja retirado do cargo. O dirigente baiano ouviu do paulista que a escolha por Dorival para comandar a seleção conta com seu apoio.

Com esta segurança, Ednaldo fez contato então com o presidente do São Paulo, Julio Casares, e em seguida com o próprio técnico. Treinar a seleção era um sonho do treinador paulista de 61 anos que vive o auge de sua carreira.

Desde 2002, Dorival já contabiliza 25 trabalhos em clubes, todos do Brasil. O período entre 2007 e 2010 foi fundamental para ele passar a ser considerado um dos principais técnicos do país. Foi quando chegou à final do Paulista-07 com o São Caetano e ao quinto lugar do Brasileiro-08 com o Cruzeiro. Também venceu a Série B com o Vasco em 2009 e, no ano seguinte, comandou o Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso nas conquistas do Paulista e da Copa do Brasil.

Após período sabático entre 2019 e 2022, quando ficou sem comandar clubes por dois anos e sete meses para tratar um câncer de próstata e cuidar de problemas pessoais, Dorival retomou a carreira com resultados que falam por si. Foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022 e de novo da Copa do Brasil com o São Paulo, no ano passado.

Ele assume o lugar de Fernando Diniz, que ocupava o cargo de forma interina. O técnico do Fluminense ainda tinha contrato até junho, mas foi demitido diante do sexto lugar da seleção nas Eliminatórias e da pressão por uma reação imediata.

