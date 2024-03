A- A+

SANTA CRUZ Assim como treinador, Francisco Sales diz que prioridade é permanecer no Santa Cruz "A questão de Itamar eu não sei, mas acredito que deve ser do interesse do clube em continuar", afirma Francisco Sales

Seguindo a mesma linha que o treinador Itamar Schülle, o gerente de futebol Francisco Sales também quer permanecer no Santa Cruz e está priorizando esse contato acima das novas possíveis sondagens.

"A questão de Itamar eu não sei, mas acredito que deve ser do interesse do clube em continuar, mas isso cabe ao presidente Bruno (Rodrigues). A gente recebe convites, então temos recebido sondagens, mas a prioridade é escutarmos o presidente. Vamos aguardar", afirmou Sales à Folha de Pernambuco após a eliminação do Campeonato Pernambucano para o Sport, na Arena de Pernambuco, no último sábado (16).

Já tendo revelado que o Tricolor tem planos de manter ao menos 10 jogadores do atual elenco, para temporada da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025, Sales enxerga que a lacuna até os próximos compromissos do clube pode ser aproveitada em termos de preparação, diferente de quando iniciou no Santa Cruz.

"O melhor caminho é fazer uma pré-temporada bem planejada, ter mais tempo, já montar uma base para o elenco. Tudo o que a gente não teve esse ano. Pegamos o time do zero mesmo e nesse caminho é já pensar em ter uma base para estruturar", conclui.

