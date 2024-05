Assista ao gol de Vinícius Paiva, do Ituano, que fez o Sport conhecer a primeira derrota na Série B

No duelo que colocou o líder e o lanterna da Série B frente a frente, na noite desta quarta-feira (15), o Ituano conheceu sua primeira vitória na competição, ao bater o Sport, por 1x0, no Novelli Júnior, pela quinta rodada.

O Leão até criou boas oportunidades para balançar as redes, mas foi o Galo de Itu quem conseguiu o feito. Apostando nos contra-ataques, o time da casa viu Vinícius Paiva acertar o ângulo de Caíque França, aos 23 minutos do segundo tempo, para dar o triunfo ao clube paulista.

Confira o gol:

Foi na emoção!



Confiram o gol da vitória do @ituanooficial diante do Sport Recife! Um golaço de Vinicius Paiva que fez a alegria da torcida do Galo de Itu. #BrasileirãoBetNacional pic.twitter.com/idEUrL2Of4