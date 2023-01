Assista ao vivo ao velório de Pelé direto da Vila Belmiro, em Santos (SP)

A- A+

O gramado da Vila Belmiro, em Santos (SP), recebe o velório do maior jogador de futebol de todos os tempos. A despedida a Pelé, que já recebeu a visita de mais de 150 mil pessoas desde a segunda-feira (2), deve acabar por volta das 10h, quando um cortejo com o corpo ganhará as ruas da cidade, até o enterro do rei do futebol.

Assista ao vivo:

