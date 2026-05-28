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MUNDO Assistente técnica é atingida por coice de cavalo pouco antes de corrida em hipódromo no Reino Unido Chloe Briody, funcionária do renomado treinador de cavalos Richard Fahey, se aproximava do animal pelas costas quando recebeu o ataque

A assistente técnica de hipismo Chloe Briody, de 25 anos, foi brutalmente atingida por um coice de cavalo durante uma corrida no Hipódromo de Redcar, em North Yorkshire, no Reino Unido, nesta terça-feira.



A mulher tentou se aproximar do cavalo longe de sua visão e foi acertada em cheio por uma das patas do animal, sendo arremessada para longe. As imagens do incidente rapidamente viralizaram nas redes sociais após transmissão do momento que chocou o público presente.

Briody é funcionária do renomado treinador de cavalos Richard Fahey. O incidente ocorreu no paddock , a área onde os jóqueis se preparam antes da corrida de sete furlongs (aproximadamente 1.408 metros) da Classe 6 para cavalos de três anos. Essas corridas são disputadas em ritmo médio a alto.

O COICE!



A chefe de cocheira Chloe Briody, tomou um baita coice do puro-sangue Kameko Fever, de apenas 3 anos, enquanto verificava os estribos.



Ela sofreu contusões, mas já está se recuperando e logo voltará para a cocheira ... pic.twitter.com/AL6VuqYRzS — Odnalda Whigson Fênix‍ (@OdnaldaW2) May 28, 2026

O cavalo, Kameko Fever, vestia o número 3 e estava competindo em sua oitava corrida na carreira. Ele era conduzido por outro profissional pela esquerda, quando a assistente entrou na pista para agarrar a vestimenta do animal pela direita, de forma sutil, mas foi recebida com um forte rápido e forte coice.

De acordo com o jornal The Sun, profissionais médicos no autódromo correram para ajudá-la no momento. Ela, então, foi levada ao hospital para exames, que apontou apenas alguns arranhões, sem problemas mais sérios.





O hipódromo de Redcar divulgou um comunicado nesta quarta-feira informando que a jovem sofreu um susto, mas que está bem.

"Agradecemos a todos que manifestaram preocupação após o infeliz acidente de ontem no paddock de Redcar, quando um membro da equipe do estábulo de Richard Fahey foi atingido por um coice de cavalo. A funcionária foi prontamente atendido por profissionais médicos especializados no local, e exames adicionais foram realizados posteriormente no hospital", comunicou. E continuou:

“Após conversarmos com a equipe do estábulo esta manhã, temos o prazer de confirmar que o membro da equipe está bem, exceto por algumas contusões. Ela estará de volta em breve e desejamos-lhe tudo de bom.”

O Kameko Fever continuou competindo e terminou em 11º lugar entre 13 competidores.

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