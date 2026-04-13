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FUTSAL Associação de Futsal de Cegos de Pernambuco conquista bronze inédito no Campeonato Regional Nordeste Equipe do Paulista foi a única representante do estado na competição e garantiu o terceiro lugar após uma vitótia sólida sobre o Maranhão

A Associação de Futsal de Cegos de Pernambuco (AFCP), sediada no município de Paulista, alcançou um feito histórico neste domingo (12). Ao vencer o ESCEMA-MA por 2 a 0, com dois gols do atleta Miguel Santillan, a equipe conquistou a medalha de bronze no Campeonato Regional Nordeste.



O resultado representa a melhor campanha da história do time, que foi o único representante pernambucano no torneio.

A trajetória do bronze

A caminhada até o pódio foi marcada pela evolução. Após uma estreia com uma derrota difícil e um empate, a AFCP garantiu a classificação para o "mata-mata" com uma vitória decisiva sobre a APID-PB.



Nas quartas de final, o time superou o NEACEP-PI em uma disputa de pênaltis emocionante, caindo apenas na semifinal. A volta por cima veio na disputa pelo terceiro lugar, batendo o ESCEMA-MA, vice-campeão da edição anterior, pelo placar de 2 a 0.



Para Kléber Pyrrho, atleta da equipe e superintendente de Direitos Humanos do Paulista, o bronze vai além das quadras:



“Essa medalha mostra que todo o apoio que a sociedade civil e a gestão pública vêm dando ao segmento da pessoa com deficiência visual fortalece a causa da inclusão. O esporte habilita, ressocializa e amplia oportunidades”, afirmou.



O resultado coroa o trabalho da Casa da Pessoa com Deficiência do município, destacando o protagonismo e a autonomia dos atletas.

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