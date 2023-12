Associação de Jiu-Jitsu e Judô de Noronha ganha certificações da federação nacional e internacional

A- A+

A Associação Noronhense de Jiu-Jítsu e Judô recebeu as certificações oficiais da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) e da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). O reconhecimento vem após 14 anos do projeto no arquipélago e vai permitir que, a partir de agora, os lutadores noronhenses disputem os campeonatos representando Fernando de Noronha, podendo lutar, inclusive, em outros países representando a ilha.

Foram certificados também dois atletas faixa-preta que se formaram na ilha, que agora podem competir internacionalmente. Durante o evento, mais de 50 crianças também foram graduadas para diversas faixas. Foram exibidos vídeos com mensagens de atletas de várias partes do mundo, a exemplo do lutador Marcus Almeida, o Buchecha, treze vezes campeão do mundo de Jiu-Jítsu.

O secretário da Associação de Jiu-Jítsu e Judô, que também é presidente da Assembleia Popular de Fernando de Noronha (APN), Nino Alexandre Lehnemann, falou sobre esse momento tão significativo para o esporte da ilha.

“Foi a primeira certificação de uma associação de jiu-jíitsu e judô de Fernando de Noronha. É a primeira vez que nós temos certificados oficiais que estão tanto na CBJJ, quanto na IBJJF. Então foi bem bonito, foram três horas de evento, tinham mais de 120 pessoas naquele pequeno espaço que a gente tem para treinar. Também é a primeira vez que Noronha tem uma bandeira própria nesses esportes. A gente vai lutar agora para que Fernando de Noronha não dependa mais de uma outra academia ou de alguém de fora para poder lutar”, destacou.

Nino Alexandre, que já foi campeão brasileiro e mundial de jiu-jitsu, e ainda o primeiro do ranking em 2019 e 2020, ressalta que, além das artes marciais mencionadas, outras são oferecidas no centro de treinamento da ilha, como o taekwondo.

Para 2024, a novidade é a ampliação da atual sala de treinamentos, com apoio da Administração, possibilitando aulas para mais alunos. “Graças ao olhar da nova Administração de Fernando de Noronha, nós tivemos a chance de reformar a nossa sala de aula. Estamos muito felizes com a atuação da Administração para o esporte. Antes, ele não era visto. Hoje nós conseguimos dar isso para as crianças”, destacou.

