Esportes

Associação Esportiva Criança Cidadã recebe visita da Vice-governadora Priscila Krause

A representante do governo conheceu as instalações da instituição e reforçou a parceira

Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) recebeu a presença da vice-governadora Priscila Krause Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) recebeu a presença da vice-governadora Priscila Krause - Foto: Divulgação

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) começou a semana de forma especial, recebendo a visita da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que conheceu de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, que é referência na formação social e esportiva de crianças e adolescentes que vivem em áreas de vulnerabilidade do Recife.

Recebida pela coordenação e equipe técnica da ABECC, Priscila Krause percorreu as instalações da entidade, acompanhou atividades esportivas e conversou com alunos e educadores. Durante a visita, a vice-governadora destacou a importância de iniciativas que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão social, cidadania e transformação de vidas.

Na ocasião, Priscila Krause destacou a parceria do Governo de Pernambuco com a Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã por meio do Passaporte Esportivo e da Cozinha Solidária, programas voltados ao custeio de viagens de atletas e à segurança alimentar, respectivamente.
 
A coordenadora geral da ABECC, Thais Melo, agradeceu a visita e reforçou o compromisso da associação com o desenvolvimento humano, educacional e esportivo de crianças e adolescentes, por meio de projetos que unem esporte, acompanhamento social e incentivo à educação.

A visita institucional fortaleceu o diálogo entre o Governo do Estado e a ABECC, reafirmando a relevância de políticas públicas e iniciativas sociais voltadas à proteção e ao futuro da juventude pernambucana.

Com informações da assessoria

