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COPA DO MUNDO Associação Japonesa do Recife terá transmissão gratuita de Brasil x Japão nesta segunda (29) Evento na Várzea irá reunir brasileiros, descendentes e japoneses para acompanhar a partida a partir das 13h30

A comunidade nipo-brasileira da capital pernambucana tem um encontro marcado nesta segunda-feira (29) para acompanhar um duelo histórico.



A Associação Cultural Japonesa do Recife (ACJR), localizada na Avenida Prefeito Antônio Pereira, no bairro da Várzea, promoverá a transmissão ao vivo da partida entre Brasil e Japão, pelos 16 avos da Copa do Mundo de 2026.



O evento terá início pouco antes da partida, às 13h30, e promete reunir uma torcida dividida e vibrante.





Mais do que um duelo valendo vaga para as oitavas do Mundial, o encontro tem como objetivo celebrar o intercâmbio cultural e a forte ligação entre as duas nações.

Brasil x Japão terá transmissão gratuita na Associação Cultural Japonesa do Recife. Foto: Divulgação / Associação Cultural Japonesa do Recife



A organização do evento, portanto, ressalta que o espaço estará aberto para todos que desejarem acompanhar a partida em um ambiente que preserva a cultura japonesa no estado através de atividades artísticas, pedagógicas e sociais ao longo do ano.



Sobre o jogo

Brasil e Japão se enfrentam no Estádio de Houston, às 14h, pelos 16 avos da Copa do Mundo. No histórico de confrontos entre os dois países, a supremacia é brasileira: em 14 jogos, são 11 vitórias verde e amarela, 2 empates e 1 vitória do Japão.

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