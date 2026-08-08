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FUTEBOL Associação Sul-Coreana de Futebol se desculpa por prover pagamento de favor sexual a árbitros A polícia da Coreia do Sul realizou na última quinta-feira (6) uma operação de busca e apreensão na sede da Associação de Futebol da Coreia

A Associação Sul-Coreana de Futebol (KFA, na sigla em inglês) divulgou um comunicado neste sábado em que pede desculpas por ter fornecido o pagamento para que árbitros recebessem favores sexuais no início da década passada. O caso foi revelado pelo canal de TV JTBC na última quinta-feira.

De acordo com o canal, os serviços foram prestados a árbitros estrangeiros com dinheiro da associação em ao menos sete ocasiões em 2011 e 2012, inclusive quando eles estavam no país para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 e das eliminatórias para o torneio de futebol da Olimpíada de Londres de 2012.

O JTBC citou um documento oficial produzido por uma investigação do Ministério do Esporte do país em 2016, que revelou que a associação havia oferecido entretenimento "inadequado" a árbitros estrangeiros, incluindo idas a salões de massagem onde os valores cobrados incluíam os custos de serviços sexuais.

"Pedimos sinceras desculpas por ter causado preocupação em relação a várias questões envolvendo a federação, que vieram à tona a partir de uma audiência parlamentar e de uma operação de busca e apreensão sem precedentes, bem como de relatos sobre eventos ocorridos há mais de uma década, dos quais até mesmo muitos membros da organização não tinham conhecimento", afirmou a KFA em comunicado.

"A associação deixa claro que condutas inadequadas desse tipo, ou o uso de cartões corporativos para tais fins, absolutamente não estão ocorrendo atualmente", completou a KFA em seu comunicado.

A Associação Sul-Coreana de Futebol vem enfrentando uma crise grave após a campanha ruim na Copa do Mundo de 2026, quando a seleção foi eliminada na primeira fase.

Na última quinta, mesmo dia em que a reportagem sobre os favores aos árbitros foi veiculada, a polícia realizou uma operação de busca e apreensão na sede da entidade investigando alegações de "obstrução de negócios" no recrutamento do ex-técnico Hong Myung-Bo, que comandou a equipe no Mundial. Dirigentes também são investigados, incluindo o ex-chefe Chung Mong-Gyu.

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