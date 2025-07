A- A+

Polêmica Associação vai à Justiça contra Yamal por contratação de pessoas com nanismo para entretenimento Caso teria ocorrido no aniversário de 18 anos do jogador, neste sábado

O atacante Lamine Yamal, que completou 18 anos neste domingo, virou alvo de denúncia na Espanha. A Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE) divulgou nota, na tarde de domingo, alegando que o jogador do Barcelona teria contratado pessoas com nanismo com fins de entretenimento e "atividades promocionais" para sua festa de aniversário, no último sábado.

No comunicado, a associação promete tomar "medidas legais e sociais para salvaguardar a dignidade das pessoas com deficiência".

"A ADEE condena e denuncia publicamente a contratação de pessoas com nanismo como parte do entretenimento na recente festa de 18 anos do jogador de futebol Lamine Yamal. A Associação anuncia que tomará medidas legais e sociais para salvaguardar a dignidade das pessoas com deficiência, considerando que essas ações violam não apenas a legislação vigente, mas também os valores éticos fundamentais de uma sociedade que busca ser igualitária e respeitosa", diz trecho.

A entidade ressalta ainda que a prática é proibida pela Lei Geral dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que veta que pessoas nestas condições sejam expostas a "zombaria, ridículo ou escárnio do público de forma contrária ao respeito devido à dignidade humana" em atividades recreativas e espetáculos.

"Quando uma pessoa com influência social participa desse tipo de situação, o dano é ainda maior, pois transmite à sociedade — especialmente aos jovens — que a discriminação é aceitável. Precisamos erradicar a objetificação da diferença e educar as pessoas para o respeito e a equidade", diz a presidente da ADEE, Carolina Puente.

Campeão espanhol com o Barcelona na temporada passada, Yamal organizou ume megafesta na noite de sábado, com a temática gângster. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, o evento teve a presença de jogadores do Barça e shows de Bizarrap, Quevedo, Ozuna e Bad Gyal. No domingo, Yamal se apresentou ao clube para realizar exames de pré-temporada.

