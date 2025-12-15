Seg, 15 de Dezembro

Futebol

"Assumo minha responsabilidade e meu erro", admite Gabigol após pênalti perdido

Atacante perdeu a cobrança que colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil

Gabigol desperdiçou a cobrança de pênalti no jogo de volta da semifinal entre Cruzeiro e Corinthians pela Copa do BrasilGabigol desperdiçou a cobrança de pênalti no jogo de volta da semifinal entre Cruzeiro e Corinthians pela Copa do Brasil - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Conhecido por ser um exímio batedor de pênaltis, Gabigol não conseguiu fazer valer seus méritos neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o atacante perdeu a cobrança que colocaria o Cruzeiro na final da Copa do Brasil. O erro fez o Corinthians ganhar a oportunidade de avançar - e assim o fez.

Depois da partida, o goleador do time mineiro foi às redes sociais para se desculpar com o torcedor. Ele saiu do banco de reservas nos minutos finais de partida para entrar no lugar de Kaio Jorge, justamente pensando nas finalizações da marca da cal.

Depois do seu desperdício e o gol de Gustavo Henrique, a decisão foi para as cobranças alternadas. Walace também errou e Breno Bidon colocou o Corinthians na final.

"Não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada. Obrigado nação Azul pelo apoio incondicional! Assumo minha responsabilidade e meu erro, tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário", escreveu Gabigol em seu X (antigo Twitter).

 

 

Gabigol chegou ao Cruzeiro no começo deste ano com status de ídolo. No Flamengo, ganhou os principais títulos que podia. Porém, acabou não renovando com o clube da Gávea e chegou a Minas num movimento de representar uma nova fase ao clube, que passou por um investimento bastante considerável.

Porém, no decorrer do ano, acabou perdendo espaço e foi para o banco de reservas. De lá, viu Kaio Jorge se destacar e ser o artilheiro do Brasileirão com 21 gols. A boa fase do colega inclusive lhe rendeu uma convocação para a seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Quanto a Gabigol, resta agora virar a página e se preparar para a próxima temporada.

