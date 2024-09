Aston Martin abre portas para Verstappen após anúncio de renomado projetista

A- A+

Depois de anunciar a contratação do renomado projetista Adrian Newey, a Aston Martin, por intermédio do chefe da equipe, Mike Krack, afirmou, nesta quinta-feira que as "portas estão abertas" no futuro para Max Verstappen, o atual tricampeão da Fórmula 1. O piloto e Newey fizeram uma parceria vitoriosa na Red Bull.



"Isso nos dá confiança enquanto equipe. Não seremos mais vistos como a zebra do passado. Agora é um time que pode ter a confiança de que pode entregar (resultados). E isso dá uma nova dinâmica com parceiros e também com pilotos. Abre portas para o futuro. As portas para Verstappen estão sempre abertas, acho que em todas as equipes", disse Krack ao site oficial da F-1.





Apesar do assédio da Aston Martin, Verstappen, que completa 27 anos no próximo dia 30, tem contrato com a Red Bull até o final da temporada de 2028. Já os pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll renovaram recentemente seus compromissos com a Aston Martin.



A partir do ano que vem, a Aston Martin vai ter motores da Honda A equipe é a quinta colocada, com 74 pontos na classificação da temporada. Alonso soma 50 pontos e está em nono lugar, enquanto Stroll, com 24, é o décimo colocado.



Os treinos livres para o GP do Azerbaijão começam nesta sexta-feira com duas sessões. No sábado, acontece o terceiro treino livre e a classificação. A corrida está prevista para domingo, a partir das 8 horas.

