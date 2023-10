A- A+

Campeonato Inglês Aston Villa goleia West Ham com dois gols de Douglas Luiz e é 5º na Premier League O volante brasileiro já assinou cinco gols nesta edição do campeonato inglês; Confira os resultados da nona rodada

O Aston Villa, liderado pelo brasileiro Douglas Luiz, autor de dois gols, venceu neste domingo (22) o West Ham por 4 a 1 e ficou em quinto lugar, a um ponto do pódio, após nove rodadas de Premier League.

A equipe comandada pelo técnico espanhol Unai Emery, segundo melhor ataque do campeonato atrás do Newcastle (24 contra 23 gols), soma agora 19 pontos, um a menos que o Liverpool (3º) e Tottenham (4º), dois atrás do City (1º) e Arsenal (2º).

O Tottenham que fecha a nona rodada, na segunda-feira, recebendo o Fulham (13º) pode recuperar o primeiro lugar.

"Um dos nossos sonhos é estar entre as sete melhores equipes e fazer algo na Europa", disse Emery após o jogo, cujo time está na Europa Conference League nesta temporada.

"Conseguir o futebol europeu é muito importante e é esse o trabalho que precisamos tentar fazer. Precisamos ser consistentes naquilo que estamos fazendo", acrescentou.

Como tem sido habitual, o Aston Villa levou perigo constante à área do West Ham, com um elenco que incluía o italiano Nicolo Zaniolo, investigado pela sua participação em apostas esportivas ilegais, assim como os franceses Lucas Digne, Boubacar Kamara e Moussa Diaby.

Este último, que também joga na seleção francesa, prolongou seu jejum, permanecendo sem marcar pelo sexto jogo consecutivo, mas Douglas Luiz marcou dois gols (30' e 52' de pênalti) prolongando assim sua sequência ininterrupta de seis jogos consecutivos marcando no Villa Park, um série iniciada na temporada passada, no dia 13 de maio, contra o Tottenham.

A melhora do West Ham, mais perigoso após o intervalo, foi traduzida no placar com Jarrod Bowen diminuindo para 2 a 1 aos 56 minutos.

Mas Ollie Watkins, após uma finta de corpo sobre Kurt Zouma, colocou a bola no canto de Alphonse Areola para fazer 3 a 1 (74').

Youri Tielemans (que entrou durante o jogo) deu uma assistência para Leon Bailey (que também havia deixado o banco de reservas), marcar nos últimos instantes (89'), fechando o placar em 4 a 1.

O West Ham é o nono, com um ponto a menos que o Manchester United e dois a mais que Chelsea e Crystal Palace.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês:

Sábado:

Liverpool - Everton 2 - 0

AFC Bournemouth - Wolverhampton 1 - 2

Newcastle - Crystal Palace 4 - 0

Brentford - Burnley 3 - 0

Manchester City - Brighton 2 - 1

Nottingham - Luton Town 2 - 2

Chelsea - Arsenal 2 - 2

Sheffield United - Manchester United1 - 2

Domingo:

Aston Villa - West Ham 4 - 1

Segunda-feira:

(16h00) Tottenham - Fulham

