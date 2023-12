Aston Villa vence e aumenta crise do Manchester City

A- A+

O Aston Villa, de Unai Emery, surpreendeu na 15ª rodada da Premier League na última quarta-feira (6), ao derrotar por 1 a 0 o Manchester City, de Pep Guardiola, que acumula quatro rodadas sem vencer e agora está seis pontos atrás do líder Arsenal.

No duelo entre dois dos mais conceituados treinadores espanhóis, o esquema tático de Emery prevaleceu sobre o de Guardiola e sua equipe conquistou os três pontos graças a um gol de fora da área do meia Leon Bailey (73').

Apesar de ter um elenco mais modesto que o do City, o Aston Villa mostrou seu status de equipe revelação desta Premier League e, com esta vitória, supera o time de Guardiola na classificação, ficando em terceiro (com 32 pontos), a quatro do Arsenal (36).

"Não tenho palavras para explicar como me sinto neste momento. Mostramos grande personalidade e trabalhamos muito para conseguir os três pontos", disse o jamaicano Bailey, 26 anos, após a partida.

O time do Birmingham se destacou pelo bom jogo coletivo e, no primeiro tempo, chutou 13 vezes na direção do gol dos 'Citizens', um número bastante incomum para as equipes de Guardiola, que costumam ter a posse de bola e dominar os jogos.

Aos 44 minutos, o árbitro anulou um gol de cabeça do brasileiro Douglas Luiz, meio-campista do Villa, porque a bola saiu no momento do cruzamento do francês Lucas Digne que antecedeu o gol.

O Aston Villa também se beneficiou da boa partida do seu goleiro, o argentino 'Dibu' Martínez, que, com uma magnífica defesa em dois tempos na primeira etapa, impediu o norueguês Erling Haaland de marcar aquele que teria sido o seu 15º gol no campeonato.

Com problemas ofensivos nesta quarta-feira e com a falta de solidez defensiva que se arrasta desde o início da temporada, os 'Citizens' emendaram o quarto jogo sem vencer e caíram para a quarta posição da tabela, com 30 pontos.

Liverpool segue na caça ao Arsenal



Por outro lado, o Liverpool venceu por 2 a 0 em sua visita ao lanterna Sheffield United.

Este resultado consolida os 'Reds' no segundo lugar com 35 pontos e os mantém à espreita do Arsenal, que na terça-feira havia conseguido os três pontos numa vitória dramática nos últimos minutos (4 a 3), fora de casa, contra o modesto Luton Town.

O zagueiro holandês Virgil van Dijk abriu o placar no primeiro tempo com um chute de primeira após um escanteio. E nos acréscimos o húngaro Dominik Szoboszlai garantiu a vitória, após uma assistência do uruguaio Darwin Núñez.

"Fizemos um jogo muito maduro e resiliente", disse Jürgen Klopp, treinador do Liverpool.

Apesar da estreia do novo treinador, Chris Wilder, o Sheffield não melhorou e está afundando na classificação, com apenas cinco pontos.

Em outro dos grandes duelos desta quarta-feira, o jogo entre dois clubes tradicionais da Premier League com início difícil nesta temporada, o Manchester United venceu o Chelsea por 2 a 1.

A equipe comandada pelo argentino Mauricio Pochettino saiu de mãos vazias de sua visita a Old Trafford e vê sua crise piorar.

Com dois gols, o escocês Scott McTominay liderou a vitória dos 'Red Devils' e curiosamente se consolidou como artilheiro da sua equipe na Premier, com cinco gols.

O mexicano Raúl Jímenez também marcou dois gols na goleada desta 15ª rodada: a vitória do Fulham por 5 a 0 sobre o Nottingham Forest.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês:

Terça-feira:

Wolverhampton - Burnley 1 - 0

Luton Town - Arsenal 3 - 4

Quarta-feira:

Fulham - Nottingham 5 - 0

Brighton - Brentford 2 - 1

Sheffield United - Liverpool 0 - 2

Crystal Palace - AFC Bournemouth 0 - 2

Aston Villa - Manchester City 1 - 0

Manchester United - Chelsea 2 - 1

Quinta-feira:

(16h30) Everton - Newcastle

(17h15) Tottenham - West Ham

