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Futebol Internacional Aston Villa vende R$ 2 bilhões em jogadores e paga R$ 330 milhões por joia de 18 anos do PSG Clube negociou nomes como Dibu Martínez, Watkins, Tielemans e Rogers e gastou cerca de R$ 1,58 bilhão para reformular elenco de Unai Emery

Meses depois de conquistar seu primeiro título em 30 anos, o Aston Villa passou por uma transformação bilionária.

O clube inglês arrecadou cerca de 345 milhões de euros (R$ 2,07 bilhões) com a saída de jogadores durante a janela de transferências e utilizou boa parte do dinheiro para reconstruir o elenco de Unai Emery.

O último reforço foi Ibrahim Mbaye, promessa de 18 anos contratada junto ao Paris Saint-Germain por 55 milhões de euros (R$ 330 milhões).

O Aston Villa anunciou nesta terça-feira a chegada do atacante senegalês. O negócio foi concluído na reta final da janela depois de meses de interesse do clube de Birmingham pelo jogador.

Mbaye já estava no radar do Villa desde janeiro, mas uma transferência não avançou naquele momento. O clube voltou a procurar o PSG meses depois e teve propostas iniciais recusadas.

Após outra negociação fracassar, desta vez por Rafael Leão, a equipe inglesa retomou as conversas pelo jovem e chegou a um acordo na sexta-feira.

Reformulação após título

O cenário é bastante diferente daquele encontrado por Emery em maio. Depois de John McGinn erguer a taça da Liga Europa, encerrando um jejum de três décadas sem títulos do Aston Villa, a expectativa era manter a base para tentar dar outro passo na temporada seguinte.

A janela, porém, provocou uma debandada em Villa Park. Youri Tielemans, Lucas Digne, Morgan Rogers e Ezri Konsa deixaram o clube. Mais recentemente, Emiliano "Dibu" Martínez e Ollie Watkins também foram negociados.

Somadas a outras transferências, as vendas renderam aproximadamente 345 milhões de euros, equivalentes a R$ 2,07 bilhões.

O Aston Villa também foi agressivo nas contratações. Alejandro Garnacho e Aaron Wan-Bissaka chegaram por empréstimo, enquanto Leon Goretzka foi contratado sem custos de transferência. O clube ainda trouxe Matteo Ruggeri, Zion Suzuki, Angel Gomes, Nicolas Jackson e Johan Manzambi.

Com Mbaye, o investimento total na reconstrução do elenco chegou a aproximadamente 264 milhões de euros (R$ 1,58 bilhão).

Mesmo assim, a diferença entre compras e vendas deixou o Villa com saldo positivo de cerca de 81 milhões de euros (R$ 486 milhões).

Quem é Ibrahim Mbaye?

Mbaye chega como uma das principais apostas do novo projeto de Emery. Nascido nos arredores de Paris, o atacante passou pelas categorias de base da seleção francesa, mas posteriormente optou por defender Senegal, país de origem de seu pai.

Apesar dos apenas 18 anos, o ponta já acumulou recordes. Aos 16, tornou-se o jogador mais jovem a entrar em campo pelo PSG em uma partida do Campeonato Francês.

Posteriormente, tornou-se o atleta mais jovem a disputar a Copa Africana de Nações e também a marcar um gol na competição. Na última Copa do Mundo, estabeleceu outra marca ao se tornar o africano mais jovem a participar do torneio.

Mbaye ainda marcou contra a França no Mundial, apesar da derrota senegalesa por 3 a 1.

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