Aston Villa vende R$ 2 bilhões em jogadores e paga R$ 330 milhões por joia de 18 anos do PSG
Clube negociou nomes como Dibu Martínez, Watkins, Tielemans e Rogers e gastou cerca de R$ 1,58 bilhão para reformular elenco de Unai Emery
Meses depois de conquistar seu primeiro título em 30 anos, o Aston Villa passou por uma transformação bilionária.
O clube inglês arrecadou cerca de 345 milhões de euros (R$ 2,07 bilhões) com a saída de jogadores durante a janela de transferências e utilizou boa parte do dinheiro para reconstruir o elenco de Unai Emery.
O último reforço foi Ibrahim Mbaye, promessa de 18 anos contratada junto ao Paris Saint-Germain por 55 milhões de euros (R$ 330 milhões).
O Aston Villa anunciou nesta terça-feira a chegada do atacante senegalês. O negócio foi concluído na reta final da janela depois de meses de interesse do clube de Birmingham pelo jogador.
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Mbaye já estava no radar do Villa desde janeiro, mas uma transferência não avançou naquele momento. O clube voltou a procurar o PSG meses depois e teve propostas iniciais recusadas.
Após outra negociação fracassar, desta vez por Rafael Leão, a equipe inglesa retomou as conversas pelo jovem e chegou a um acordo na sexta-feira.
Reformulação após título
O cenário é bastante diferente daquele encontrado por Emery em maio. Depois de John McGinn erguer a taça da Liga Europa, encerrando um jejum de três décadas sem títulos do Aston Villa, a expectativa era manter a base para tentar dar outro passo na temporada seguinte.
A janela, porém, provocou uma debandada em Villa Park. Youri Tielemans, Lucas Digne, Morgan Rogers e Ezri Konsa deixaram o clube. Mais recentemente, Emiliano "Dibu" Martínez e Ollie Watkins também foram negociados.
Somadas a outras transferências, as vendas renderam aproximadamente 345 milhões de euros, equivalentes a R$ 2,07 bilhões.
O Aston Villa também foi agressivo nas contratações. Alejandro Garnacho e Aaron Wan-Bissaka chegaram por empréstimo, enquanto Leon Goretzka foi contratado sem custos de transferência. O clube ainda trouxe Matteo Ruggeri, Zion Suzuki, Angel Gomes, Nicolas Jackson e Johan Manzambi.
Com Mbaye, o investimento total na reconstrução do elenco chegou a aproximadamente 264 milhões de euros (R$ 1,58 bilhão).
Mesmo assim, a diferença entre compras e vendas deixou o Villa com saldo positivo de cerca de 81 milhões de euros (R$ 486 milhões).
Quem é Ibrahim Mbaye?
Mbaye chega como uma das principais apostas do novo projeto de Emery. Nascido nos arredores de Paris, o atacante passou pelas categorias de base da seleção francesa, mas posteriormente optou por defender Senegal, país de origem de seu pai.
Apesar dos apenas 18 anos, o ponta já acumulou recordes. Aos 16, tornou-se o jogador mais jovem a entrar em campo pelo PSG em uma partida do Campeonato Francês.
Posteriormente, tornou-se o atleta mais jovem a disputar a Copa Africana de Nações e também a marcar um gol na competição. Na última Copa do Mundo, estabeleceu outra marca ao se tornar o africano mais jovem a participar do torneio.
Mbaye ainda marcou contra a França no Mundial, apesar da derrota senegalesa por 3 a 1.