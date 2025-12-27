Aston Villa x Chelsea: onde assistir ao vivo e as prováveis escalações das equipes
Partida acontece neste sábado em Birmingham. Equipes brigam por posições europeias e se enfrentam no Villa Park pela 26ª rodada
Aston Villa e Chelsea se enfrentam neste sábado (22), às 14h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, em partida válida pela Premier League. O confronto reúne duas equipes que ainda tentam se aproximar da zona de classificação para competições europeias e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.
Situação das equipes na tabela
O Aston Villa ocupa atualmente a 9ª colocação, com 39 pontos somados em 25 jogos. A equipe comandada por Unai Emery atravessa um momento de instabilidade, sem vencer há cinco rodadas, mas vem de um empate importante diante do líder Liverpool, resultado que trouxe confiança para o elenco.
Do outro lado, o Chelsea aparece em 6º lugar, com 43 pontos, e vive uma temporada marcada pela irregularidade. O time de Enzo Maresca disputa diretamente com Nottingham Forest, Manchester City e Bournemouth uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.
Provável escalação do Aston Villa
O técnico Unai Emery não poderá contar com Onana, Kamara e Pau Torres, todos lesionados. A tendência é a manutenção da formação utilizada contra o Liverpool.
Aston Villa:
Martínez; García, Disasi, Mings e Digne; McGinn e Tielemans; Rogers, Asensio e Rashford; Watkins.
Provável escalação do Chelsea
O Chelsea também chega com desfalques importantes. Madueke, Nicolas Jackson, Lavia e Fofana seguem no departamento médico, enquanto Mudryk cumpre suspensão.
Chelsea:
Jorgensen; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Sancho, Palmer e Pedro Neto; Nkunku.
Serviço
Jogo: Aston Villa x Chelsea
Competição: Premier League
Data: sábado, 22 de fevereiro
Horário: 14h30 (de Brasília)
Local: Villa Park, Birmingham
Onde assistir: Disney+ Premium