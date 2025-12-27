A- A+

Premier League Aston Villa x Chelsea: onde assistir ao vivo e as prováveis escalações das equipes Partida acontece neste sábado em Birmingham. Equipes brigam por posições europeias e se enfrentam no Villa Park pela 26ª rodada

Aston Villa e Chelsea se enfrentam neste sábado (22), às 14h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, em partida válida pela Premier League. O confronto reúne duas equipes que ainda tentam se aproximar da zona de classificação para competições europeias e terá transmissão ao vivo pelo Disney+ Premium.

Situação das equipes na tabela

O Aston Villa ocupa atualmente a 9ª colocação, com 39 pontos somados em 25 jogos. A equipe comandada por Unai Emery atravessa um momento de instabilidade, sem vencer há cinco rodadas, mas vem de um empate importante diante do líder Liverpool, resultado que trouxe confiança para o elenco.

Do outro lado, o Chelsea aparece em 6º lugar, com 43 pontos, e vive uma temporada marcada pela irregularidade. O time de Enzo Maresca disputa diretamente com Nottingham Forest, Manchester City e Bournemouth uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Provável escalação do Aston Villa

O técnico Unai Emery não poderá contar com Onana, Kamara e Pau Torres, todos lesionados. A tendência é a manutenção da formação utilizada contra o Liverpool.

Aston Villa:

Martínez; García, Disasi, Mings e Digne; McGinn e Tielemans; Rogers, Asensio e Rashford; Watkins.

Provável escalação do Chelsea

O Chelsea também chega com desfalques importantes. Madueke, Nicolas Jackson, Lavia e Fofana seguem no departamento médico, enquanto Mudryk cumpre suspensão.

Chelsea:

Jorgensen; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Sancho, Palmer e Pedro Neto; Nkunku.

Serviço

Jogo: Aston Villa x Chelsea

Competição: Premier League

Data: sábado, 22 de fevereiro

Horário: 14h30 (de Brasília)

Local: Villa Park, Birmingham

Onde assistir: Disney+ Premium

