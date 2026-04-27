A- A+

FUTEBOL Astro da França, Mbappé sofre lesão muscular a dois meses da Copa do Mundo Camisa 10 do Real Madrid foi substituído no fim do segundo tempo no empate com o Bétis

O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, sofreu uma lesão muscular a menos de dois meses da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O astro francês realizou exames nesta segunda-feira e foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda.

Em comunicado, o Real Madrid não estipulou um prazo de recuperação e informou que sua equipe médica irá acompanhar a recuperação do camisa 10. Mbappé foi titular no empate do time merengue contra o Real Bétis, na última sexta-feira, mas foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo por Gonzalo Garcia.

"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada", escreveu o Real Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, o atacante francês desfalcará o Real Madrid na partida contra o Espanyol, na próxima semana, e fará de tudo para estar apto para o Clássico contra o Barcelona, no Camp Nou, no dia 10 de maio.

Eliminado da Liga dos Campeões, o Real Madrid ainda disputa o título da La Liga. O time merengue está na segunda colocação, com 74 pontos, onze a menos do que o líder Barcelona, e ainda restam cinco partidas para serem disputadas na competição.





Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2026

Veja também