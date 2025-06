Astro da NBA, Antetokounmpo vem ao Brasil para inaugurar quadra de basquete no Rio de Janeiro

A- A+

Um dos principais jogadores da NBA aproveitará as férias da liga para visitar o Brasil pela primeira vez. Giannis Antetokounmpo, ala-pivô do Milwaukee Bucks, conhecerá o Rio de Janeiro, onde participará da inauguração de uma quadra de basquete, e São Paulo, onde assistirá a um jogo da seleção brasileira de futebol.

Antetokounmpo desembarcará no Rio neste sábado, acompanhado da mãe e dos irmãos. Na segunda, ele estará na reabertura da quadra da Praça Claudio Coutinho, no Leblon. O espaço foi revitalizado pela casa de apostas Betano e terá a imagem do jogador gravada no solo em obra do artista Neto 78.





No dia seguinte, o grego viajará a São Paulo e deverá assistir à partida entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Atuando desde 2013 e com a camisa do Milwaukee Bucks, Antetokounmpo se tornou uma das grandes referência da liga ao longo da última década. Além de campeão com a franquia na temporada 2020/21, foi eleito duas vezes MVP (melhor jogador) em 2019 e 2020, e uma vez o melhor defensor (2020), foi nove vezes escolhido para o All-Star Game e outras sete para a seleção ideal da temporada.

Em 2024, o ala-pivô de 2,11 m também ajudou os Bucks a faturar o título da NBA Cup. No mesmo ano, em Paris, disputou sua primeira Olimpíada, com a seleção da Grécia.

A atual temporada do Milwaukee Bucks não durou muito, com a equipe se classificando em quinto na Conferência Oeste, e sendo eliminado pelo finalista Indiana Pacers na primeira rodada. Porém, Antetokounmpo seguiu sendo um dos melhores jogadores da NBA, com médias de 30,4 pontos (2ª melhor da carreira), 11,9 rebotes e 6,5 assistências.

Veja também