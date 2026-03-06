A- A+

basquete Astro da NBA, Dillon Brooks é detido por suspeita de dirigir embriagado, diz site Jogador do Phoenix Suns foi preso em Scottsdale e liberado após colaborar com a polícia

O ala Dillon Brooks, jogador do Phoenix Suns na NBA, foi preso na madrugada desta sexta-feira sob suspeita de dirigir sob influência de álcool nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo site TMZ Sports.

De acordo com as autoridades, Brooks foi detido por volta das 2h da manhã (horário local) na cidade de Scottsdale, no estado do Arizona. O jogador foi levado sob custódia, mas acabou liberado cerca de uma hora e vinte minutos depois, por volta das 3h20.

Segundo o TMZ, o atleta de 30 anos teria mantido comportamento respeitoso e cooperativo durante toda a abordagem policial e o período em que permaneceu detido.

O veículo também divulgou a foto policial do jogador. Na imagem, Brooks aparece olhando diretamente para a câmera, vestindo uma regata branca e com a longa barba característica.





Até o momento, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre as circunstâncias da prisão. Novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias.

Brooks, que ao longo da carreira na NBA já teria acumulado cerca de US$ 105 milhões em salários, está afastado das quadras há algumas semanas após sofrer uma fratura na mão. Sem o jogador, o Phoenix Suns entrou em quadra recentemente contra o Chicago Bulls e acabou derrotado por 105 a 103.

Conhecido por seu estilo competitivo e por assumir frequentemente o papel de “vilão” na liga, Brooks tem uma rivalidade pública com LeBron James e ganhou notoriedade também por sua atuação defensiva.

Antes de chegar ao Phoenix Suns em 2025, o ala atuou pelo Memphis Grizzlies e pelo Houston Rockets.

