basquete Astro da NBA, Kevin Durant se torna acionista do PSG Bicampeão da NBA e único da história a ganhar quatro medalhas de ouro olímpicas com a seleção dos EUA, jogador adquiriu participação por meio da empresa Boardroom

O astro da NBA Kevin Durant adquiriu uma participação minoritária no Paris Saint-Germain, anunciou o clube parisiense nesta sexta-feira, especificando que o envolvimento do jogador de basquete também abrangerá a estratégia comercial do clube. Este acordo "abre caminho para colaborações inovadoras nos setores de derivativos e conteúdo de mídia", afirmou o clube, enfatizando que o acordo permitirá ao clube "crescimento comercial, particularmente nos mercados americano e internacional".

"Kevin Durant, astro da NBA e investidor internacional, está investindo no PSG juntamente com a Qatar Sports Investment (QSI)", afirmou o atual campeão europeu em um comunicado.





Durant, de 36 anos, bicampeão da NBA (com o Golden State Warriors em 2017 e 2018) e o único jogador da história a ganhar quatro medalhas de ouro olímpicas com a seleção dos Estados Unidos, está adquirindo uma participação no PSG por meio da empresa de mídia e investimentos Boardroom.

Espera-se que o jogador de basquete contribua com "seu conhecimento para a estratégia multiesportiva do Paris Saint-Germain, particularmente em relação a projetos futuros na área do basquete", afirmou o clube, que foi contatado pela liga norte-americana sobre a possível criação de um clube da NBA Europa.

Quando contatado, o PSG não especificou qual a porcentagem de ações que Durant adquiriu. O PSG "tem ótimos projetos e estou ansioso para participar da próxima fase de crescimento e explorar novas oportunidades de investimento com a QSI", disse o atleta no comunicado.

