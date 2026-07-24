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BASQUETE Astro da NBA, LeBron James acerta com 76ers O atleta de 41 anos assinará contrato com Philadelphia 76ers por duas temporadas

Quase um mês depois de oficializar a sua saída do Los Angeles Lakers, LeBron James já definiu qual será o seu próximo time na NBA. O atleta de 41 anos assinará contrato com Philadelphia 76ers por duas temporadas. A informação foi publicada inicialmente pelo insider e jornalista Shams Charania e confirmada pelo próprio jogador nas redes sociais.

"Acredito que posso ajudar a tornar o Philadelphia 76ers um time campeão e estou tão animado para energizar uma nova base de fãs e começar esta jornada incrível pela última vez. Obrigado, LA. Miami, eu vou amar para sempre e Nordeste de Ohio sempre será lar", disse LeBron James nas redes sociais.

Relembre a trajetória do astro do basquete pelos Lakers

O atleta LeBron James completou uma trajetória de oito temporadas na franquia do Los Angeles Lakers, após sua contratação firmada em julho de 2018. Durante o período de vigência de seus contratos com a equipe californiana, o ala acumulou marcas estatísticas e títulos oficiais no basquete norte-americano.

No ano de 2020, sob as restrições sanitárias decorrentes da pandemia de Covid-19, James liderou o Los Angeles Lakers à conquista do campeonato da NBA na estrutura isolada da "Bolha de Orlando". Nas finais disputadas contra o Miami Heat, o atleta registrou médias por partida de 29,8 pontos, 11,8 rebotes e 8,5 assistências ao longo da série de seis jogos.

Os registros oficiais compilados entre as temporadas de 2018-19 e 2025-26 apontam os seguintes dados de desempenho da equipe com e sem a presença do atleta em quadra: com LeBron James, o Los Angeles Lakers obteve um retrospecto de 287 vitórias e 192 derrotas em 479 partidas disputadas; sem LeBron James, o aproveitamento da equipe reduziu-se a um histórico de 70 vitórias e 86 derrotas em 156 jogos marcados pela ausência do ala.

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