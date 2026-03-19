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BASQUETE Astro da NBA sofre colapso pulmonar e desfalca Pistons por tempo indeterminado Cade Cunningham sentiu dores durante jogo e diagnóstico surpreende equipe em fase decisiva da temporada

O Detroit Pistons sofreu um duro golpe em um momento decisivo da temporada da NBA. Principal nome da equipe, o armador Cade Cunningham foi diagnosticado com um colapso pulmonar e deverá ficar afastado por um longo período, segundo informações do jornalista Shams Charania, da ESPN.

De acordo com as fontes, o quadro é considerado leve, mas exige cautela e afastamento das quadras. A ausência do jogador representa uma perda significativa para o time, que vinha se apoiando no desempenho do atleta para sustentar sua campanha.

O diagnóstico surpreende pelo contexto recente. Menos de 48 horas antes, Cunningham havia deixado a partida contra o Washington Wizards após sentir o que inicialmente foi descrito como espasmos nas costas. Na ocasião, ele atuou por apenas cinco minutos, anotando seis pontos, antes de ser substituído.





O lance ocorreu ainda no primeiro quarto, durante uma disputa por bola solta. Apesar do impacto, o jogador tentou permanecer em quadra por alguns minutos, o que indicava, naquele momento, uma possível lesão de menor gravidade.

A confirmação de um colapso pulmonar muda completamente o cenário e impõe um período de recuperação mais prolongado. A franquia ainda não divulgou um prazo oficial para retorno.

Cunningham vive uma das melhores fases da carreira. Duas vezes All-Star, ele é peça central na estrutura dos Pistons e vinha se consolidando como um dos principais nomes da liga na temporada, com médias de 24,5 pontos, 9,9 assistências e 5,6 rebotes.

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