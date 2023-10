A- A+

NFL Astro da NFL é multado em 13 mil dólares por exibir camisa xingando time adversário George Kittle, do San Francisco 49ers, fez três touchdowns contra o Dallas Cowboys

O tight end George Kittle, do San Francisco 49ers, um dos melhores jogadores da NFL em sua posição, recebeu uma multa de 13.699 mil dólares da liga (cerca de 70 mil reais na cotação atual), por mostrar uma camisa em que xingou o Dallas Cowboys, time que enfrentou no último domingo.

Durante a partida — vencida pelos 49ers pelo placar de 42 a 10 —, ele anotou três touchdowns, marca alcançada pela primeira vez na carreira. Na comemoração do touchdown do corredor Jordan Mason, ele levou levantou parte de seu uniforme e mostrou a camisa que vestia por baixo, onde estava escrito "F*** Dallas".

Após a partida, ele ainda publicou o registro do momento em suas redes sociais. Derrotados, jogadores da equipe de Dallas não gostaram da atitude. Já Kittle afirmou que faria de novo e que esperava a punição financeira, que veio nesta sexta-feira (13).

— É isso. É uma decisão que eu tomei. Se eles quiserem me multar, que me multem — disse o tight end. — Sem dúvidas, eu faria novamente.

Segundo Jeremy Fowler, repórter americano, a NFL aplicou a multa "pelo uso de linguagem abusiva em sua camiseta profana".

Os 49ers ainda estão invictos nesta temporada, com cinco vitórias em cinco jogos. Atualmente, lideram a Conferência Nacional (NFC), ao lado do Philadelphia Eagles. Já os Cowboys têm campanha de três vitórias e duas derrotas, figurando no meio da tabela.

As equipes são duas das maiores franquias da NFL, cada uma com cinco títulos de Super Bowl, e nutrem uma rivalidade de décadas. Nas últimas duas temporadas, os 49ers eliminaram os Cowboys nos playoffs.

Mais uma vitória de San Francisco — a partida foi válida pela 5ª rodada — e este episódio envolvendo Kittle acirrarão os ânimos para um futuro encontro.

