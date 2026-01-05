A- A+

ESPORTES Astro de time escocês é acusado de causar acidente horas após vitória contra o maior rival Lateral Dujon Sterling não se feriu; polícia escocesa informou que não houve vítimas e que o jogador vai responder judicialmente

Horas depois de um clássico eletrizante em Glasgow, o lateral Dujon Sterling, do Rangers, foi acusado de infrações de trânsito após se envolver em um acidente de carro na madrugada deste domingo. A polícia escocesa confirmou que o atleta, de 26 anos, não sofreu ferimentos e que não houve vítimas.

Segundo comunicado da Police Scotland, o caso ocorreu por volta de 1h25 (horário local), na West Graham Street, região de Cowcaddens, em Glasgow. Tratou-se de uma colisão envolvendo apenas um veículo. O motorista foi detido e formalmente acusado, devendo comparecer à Justiça em data a ser definida.

O episódio aconteceu poucas horas após a vitória do Rangers por 3 a 1 sobre o Celtic, no clássico disputado no Parkhead, resultado que igualou as equipes em pontos na tabela e aumentou a pressão sobre o técnico do rival, Wilfried Nancy.

Em campo, Sterling foi um dos destaques do Rangers. Fora dele, o lateral também repercutiu nas redes sociais ao ironizar Nancy, resgatando um post enigmático do treinador francês publicado semanas antes — uma brincadeira visual que viralizou entre torcedores após o apito final.

