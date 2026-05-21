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futebol Astro do Bayern de Munique perde carteira de motorista após acidente a quase 200 km/h na Alemanha Musiala colidiu com outro veículo em rodovia próxima a Munique; duas pessoas ficaram feridas levemente

Jamal Musiala, meia do Bayern de Munique e da seleção alemã, teve a carteira de motorista suspensa após se envolver em um acidente de trânsito em alta velocidade na Alemanha. O caso, ocorrido em 13 de abril de 2025 e revelado apenas agora, aconteceu na autoestrada A8, nas proximidades de Neubiberg, região de Munique.

Segundo informações do Ministério Público de Munique I, o jogador dirigia um Audi RS e-tron GT, carro esportivo elétrico de aproximadamente 600 cavalos de potência. De acordo com Florian Lindemann, porta-voz da promotoria, Musiala seguia em direção a Salzburgo acompanhado da irmã mais nova, a caminho da casa da mãe, quando perdeu a atenção durante uma ultrapassagem e acabou colidindo com um Volkswagen Golf.

A investigação aponta que o jogador trafegava a 194 km/h em um trecho cuja velocidade máxima permitida era de 120 km/h.

Os ocupantes do outro veículo — um homem de 30 anos e uma mulher de 26, ambos moradores de Munique — sofreram apenas ferimentos leves. Musiala não se feriu gravemente e, segundo o relato oficial, procurou imediatamente os passageiros após o acidente, demonstrando preocupação com o estado de saúde deles.

Os danos materiais da colisão foram estimados em cerca de 200 mil euros — aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação atual.

O episódio teve consequências judiciais para o atleta. Em 28 de janeiro de 2026, o Tribunal Distrital de Munique emitiu uma ordem de sanção penal contra Musiala pelos crimes de “colocação em perigo do tráfego rodoviário por negligência” e “lesão corporal por negligência em dois casos”. Além da multa aplicada, o meia teve a carteira suspensa provisoriamente em fevereiro deste ano.

Segundo a promotoria alemã, Musiala não poderá solicitar uma nova licença para dirigir antes de nove meses após a decisão judicial se tornar definitiva, o que pode empurrar a liberação apenas para o segundo semestre.

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