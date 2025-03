A- A+

FUTEBOL Astro do MMA Conor McGregor afirma querer ser presidente da Irlanda Eleições do país acontecem em novembro

O lutador irlandês de artes marciais mistas (MMA) Conor McGregor expressou, nesta sexta-feira (21), seu desejo de chegar à presidência da Irlanda, alguns dias após ter sido recebido por Donald Trump na Casa Branca.

"Irlanda, a decisão é sua e é fácil. Votem em mim como seu presidente e salvaremos juntos a Irlanda", escreveu o ex-campeão de 36 anos em suas redes sociais.

As próximas eleições para a presidência da Irlanda, um cargo mais honorário do que executivo, serão realizadas no dia 15 de novembro.

Para concorrer, McGregor precisará obter o apoio de 20 membros do Parlamento ou de quatro autoridades municipais, o que não será fácil levando em conta sua condenação civil em novembro por um caso de estupro.

O advogado do atleta anunciou nesta sexta que apresentará um recurso contra esta condenação perante um tribunal em Dublin.

"O futuro da Irlanda é comigo como presidente", reiterou McGregor, que na segunda-feira foi recebido pelo presidente americano por ocasião do Dia de São Patrício, padroeiro dos irlandeses.

