A- A+

futebol Astro do PSG Désiré Doué sofre ruptura de ligamento no joelho direito Jogador de 21 anos passará por uma cirurgia até o final do mês, acrescentou o PSG em um breve comunicado

O atacante francês Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, anunciou o clube parisiense neste domingo (22).

O jogador de 21 anos passará por uma cirurgia até o final do mês, acrescentou o PSG em um breve comunicado, sem dar um prazo de retorno, que deve acontecer após pelo menos seis meses.

Doué se lesionou durante a vitória da equipe sobre o Nice por 3 a 2, pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

A lesão do atacante foi, sem dúvida, a imagem da partida no Allianz Riviera. Em um lance no qual o jogador não teve contato com ninguém, ele torceu o joelho enquanto tentava avançar com a bola.

Doué caiu no gramado com dores e recebeu atendimento médico por vários minutos, até ser retirado de campo de maca.

O jovem atacante, inclusive, disputou a partida usando uma proteção bucal devido a uma luxação dentária, sofrida após uma pancada em um jogo da seleção da França contra a Itália, pela Liga das Nações da Uefa, na semana passada.

"Mentalmente, ele é um cara muito sólido, muito forte. Tenho certeza de que voltará ainda mais forte. 'Dez' é muito importante para nós. Estamos todos com ele, ainda mais nos momentos complicados", declarou o zagueiro do PSG Lucas Hernández.

A ausência de Doué se soma à de outra peça importantes nos dois títulos consecutivos do PSG na Liga dos Campeões: o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, que passou por uma cirurgia no final de outubro devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e que, provavelmente, não voltará a jogar nesta temporada.

Veja também