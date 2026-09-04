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TÊNIS Astro do tênis anuncia aposentadoria e surpreende ao ter nova profissão no mercado financeiro Francês se despediu dos Grand Slams no US Open e começará a trabalhar como gestor de patrimônio na Suíça em 2027; desejo de acompanhar a filha na escola também pesou na decisão

Prestes a encerrar uma carreira de mais de duas décadas no tênis profissional, Gaël Monfils já sabe o que fará depois de guardar as raquetes. E o caminho escolhido pelo francês de 40 anos passa longe das quadras.



O ex-número 6 do mundo revelou que começará a trabalhar no setor financeiro em 2027, como gestor de patrimônio de uma empresa na Suíça, país onde vive com a esposa, a também tenista Elina Svitolina, e a filha do casal, Skai.

— O próximo capítulo será no setor financeiro. É oficial. Serei gestor de patrimônio em uma empresa na Suíça chamada Alphaswiss. Começarei lá no ano que vem. É algo que me apaixona, algo que venho fazendo, por assim dizer, há alguns anos — revelou Monfils após sua despedida do US Open.

A mudança de carreira não surgiu de repente. Segundo o francês, o interesse pelo mercado financeiro já vinha sendo cultivado paralelamente à rotina como atleta profissional. Sempre que encontrava espaço no calendário, Monfils aproveitava para adquirir experiência na área.

— Fiz estágios sempre que pude. Quero me manter ativo — contou.

Gaël Monfils, astro do tênis. Foto: Charly Triballeau / AFP

A decisão também tem uma motivação familiar. Monfils quer reduzir a rotina de viagens que o acompanhou durante praticamente toda a vida adulta e estar mais presente na criação da filha.

— Minha filhinha vai começar a escola. Ela precisa de um pai presente.

Adeus aos Grand Slams

Monfils revelou os planos para o futuro depois de disputar, nesta quinta-feira, a última partida de Grand Slam de sua carreira. O francês foi eliminado pelo americano Learner Tien na segunda rodada do US Open, em sets diretos, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3.



Gaël Monfils e Learner Tien na segunda rodada do US Open. Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Apesar da derrota, o momento se transformou em uma despedida. Monfils recebeu uma ovação de pé da torcida em Nova York e permaneceu em quadra para agradecer ao público. O francês já havia definido a torcida do US Open como sua "segunda favorita depois de Paris".

— A atmosfera estava incrível, a energia na quadra era insana. Eu queria ter ficado um pouco mais, mas dei tudo de mim. Acho que até fui além dos meus limites. Learner Tien jogou muito bem hoje. Tiro o chapéu para ele — disse.

Gaël Monfils, astro do tênis. Foto: Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A derrota, porém, ainda não representou o último jogo da carreira. Monfils pretende disputar alguns torneios antes de encerrar definitivamente sua trajetória profissional em outubro.

Entre os eventos previstos estão Lyon e, possivelmente, Viena. O plano é que sua despedida aconteça em casa, diante da torcida francesa, no Masters 1000 de Paris.

— Vou jogar o torneio de Lyon, talvez o de Viena e, normalmente, "talvez" também o de La Défense Arena. E depois disso vou tirar um pequeno descanso — brincou.

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