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COPA DO MUNDO Astrologia prevê dificuldades no jogo Brasil x Haiti hoje, mas aposta em vitória para Seleção; veja Leitura dos astros indica cenário complicado para adversários caribenhos e sugere resultado positivo à equipe de Carlo Ancelotti

A Seleção Brasileira entrará em campo, nesta sexta-feira (19) — em partida contra o Haiti —, com um time desacreditado na Copa do Mundo 2026. É isso o que dizem os céus, de acordo com análise do astrólogo João Acuio, da escola Saturnalia. Ao analisar o mapa astral da partida desta noite, o profissional prevê uma equipe ainda cercada por desconfiança, mas com sinais de que deve confirmar o favoritismo nos gramados. Ao menos desta vez.

Segundo o profissional, a principal pista está na configuração da Lua durante o jogo. Enquanto o Haiti é representado justamente pela Lua e por Mercúrio na leitura astrológica, nenhum dos dois recebe aspectos considerados relevantes ao longo da partida. Para o astrólogo, isso sugere dificuldades para a seleção caribenha encontrar caminhos dentro do confronto.

— A Lua não aspecta praticamente ninguém, apenas o Nodo Sul. Isso costuma indicar uma condição complicada para o Haiti. Já o Brasil entra desacreditado, mas com uma direção mais clara — analisa.

Acuio chama atenção também para a figura do técnico Carlo Ancelotti. Na sua interpretação, o protagonismo da Seleção neste momento está menos nos jogadores e mais no comando da equipe.

— O Brasil ainda não tem exatamente um time consolidado, mas já tem um técnico. E isso não é pouco. A Seleção precisava recuperar uma liderança clara. O mapa sugere alguém que já sabe o que fazer e quais decisões tomar para a partida — afirma.

Apesar do favoritismo apontado pelos astros, o astrólogo evita tratar previsões esportivas como certezas. Ainda assim, seu palpite é direto:

— Vai dar Brasil.

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