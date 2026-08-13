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FUTEBOL Astros sul-americanos sem clube buscam aquela que pode ser sua "última dança" Philippe Coutinho, James Rodríguez, Edinson Cavani e Falcão García são grandes nomes que estão sem contrato atualmente

Artilheiros, capitães e ícones de uma geração de astros sul-americanos que marcaram época na Europa buscam um clube para, talvez, se despedir do futebol.

Eles estão à procura do que pode ser uma última oportunidade nesta janela de transferências... ou talvez estejam apenas deixando o tempo passar antes de anunciar a aposentadoria.

Essa incerteza não se restringe apenas a eles. Superestrelas que atualmente têm contrato em vigor, como Lionel Messi e Neymar, deixaram seus futuros em aberto.

"Tenho muitas dúvidas neste momento", escreveu Lionel Messi, de 39 anos, na quarta-feira, dias após o falecimento de seu pai, Jorge.

'La Pulga', que tem contrato com o Inter Miami até 2028, disputou sua sexta e última Copa do Mundo na América do Norte, levando a Argentina à final pela terceira vez em sua carreira.

Neymar, por sua vez, tem vínculo com o Santos até dezembro e aguarda esse prazo para decidir seu futuro, após ter se afastado da Seleção Brasileira e enfrentado problemas de irregularidade e lesões.

"Realmente não sei o que vou fazer", disse recentemente o atacante brasileiro de 34 anos. "Vou pensar se continuo no Santos, se vou embora, se paro de jogar..."

Edinson Cavani - Uruguai



Aos 39 anos e com uma marca de mais de 400 gols na carreira, 'El Matador' se tornou um jogador livre no mercado após rescindir seu contrato com o argentino Boca Juniors em julho, uma passagem marcada por lesões e irregularidade, muito distante do artilheiro prolífico que brilhou no Napoli e no Paris Saint-Germain.

James Rodríguez - Colômbia



Após uma Copa do Mundo decepcionante e uma breve passagem pelo Minnesota United, onde atuou por apenas 274 minutos, o canhoto de 35 anos não conseguiu encontrar estabilidade desde que deixou a Europa e está, mais uma vez, sem clube.

Considerado por muitos o maior jogador colombiano de todos os tempos, e que há uma década era destaque do Real Madrid e do Bayern de Munique, ele se aproxima do fim da carreira profissional, tendo disputado mais partidas pela seleção colombiana (131) do que por qualquer um dos 13 clubes que o contrataram.

Germán Pezzella - Argentina



O defensor, campeão mundial no Catar em 2022, chegou ao River Plate vindo do Betis em meados de 2024, mas uma lesão no ligamento cruzado o afastou dos gramados, e ele não conseguiu recuperar seu nível.

Atualmente com 35 anos, Pezzella treina ao lado de outros jogadores que o clube separou do elenco principal enquanto aguarda uma proposta.

Philippe Coutinho - Brasil



Após se tornar uma peça-chave no Liverpool e uma das contratações mais caras da história ao chegar ao Barcelona, sua carreira perdeu continuidade devido a lesões graves.

O meio-campista de 34 anos rescindiu seu contrato com o Vasco e agora está livre no mercado, após uma tentativa frustrada de assinar com o LA Galaxy, da MLS.

Juan Guillermo Cuadrado - Colômbia



Após o fim de seu contrato com o Pisa, clube da Serie A italiana, em uma temporada marcada por altos e baixos, ele se viu novamente sem clube aos 38 anos.

Embora exista a possibilidade de retornar ao Independiente Medellín, time onde estreou profissionalmente, o jogador multicampeão pela Juventus não está convencido a voltar ao futebol colombiano depois de mais de 15 anos atuando na Europa.

Fabinho - Brasil



Aos 32 anos, o meio-campista brasileiro também brilhou no Liverpool, conquistando tanto a Premier League quanto a Liga dos Campeões.

Após encerrar sua passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira, ele segue sem clube, apesar de ainda ter muita lenha para queimar, dada a sua idade.

Tomás Rincón - Venezuela



Capitão de longa data da seleção da Venezuela e um dos poucos jogadores de seu país a construir carreira na Europa, Rincón recebeu a notícia, em março, de que o Santos havia rescindido seu contrato após três temporadas, encerrando uma passagem marcada por um desempenho aquém do investimento feito nele.

Radamel Falcao García - Colômbia



'El Tigre', o maior artilheiro da história da Colômbia (36 gols) e um dos grandes atacantes sul-americanos do século, encerrou sua mais recente passagem pelo Millonarios.

Aos 40 anos, ele busca vestir uma última camisa para coroar uma carreira na qual se destacou como artilheiro de grandes clubes, como River Plate, Porto e Atlético de Madrid.

Mauro Icardi - Argentina



A saída do atacante de 33 anos deixou uma lacuna difícil de preencher no Galatasaray, clube pelo qual ele detém o recorde de maior artilheiro estrangeiro da história.

Após marcar 77 gols em 134 partidas e conquistar sete títulos, o clube turco decidiu não renovar seu contrato em meio a tensões entre o jogador e a diretoria, uma decisão que, neste momento, o deixa sem clube no início da temporada.

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