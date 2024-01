A- A+

Mundo Atacante argelino desmaia sozinho em campo durante partida no Catar; veja vídeo O experiente atacante recuperou a consciência alguns minutos depois e ainda conseguiu retornar ao banco de reservas para ver o seu time empatar em 4 a 4 e vencer a disputa por pênaltis

O atacante argelino Andy Delort, de 32 anos, deu um susto durante a final da Qatar Stars Cup, entre o seu clube Umm Salal e Al-Arabi. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o jogador desmaiou no campo de ataque sem ter se chocado com nenhum adversário ou companheiro de equipe e precisou ser socorrido às pressas.

A bola estava longe do atacante quando ele começou a passar mal e desmaiar em campo. Andy Delort marcou o primeiro gol de seu time, mas dez minutos depois o argelino começou a girar antes de cair no chão e começar a ter convulsões. Delort foi rapidamente atendido pelos serviços médicos presentes no estádio.

O experiente atacante recuperou a consciência alguns minutos depois e ainda conseguiu retornar ao banco de reservas para ver o seu time empatar em 4 a 4 e vencer a disputa por pênaltis. Nas redes sociais, Delort quis tranquilizar sua situação e publicou uma mensagem de agradecimento pelo apoio: “Obrigado a todos pelas mensagens, tudo voltou ao normal”, escreveu.

Andy Delort foi contratado pelo Umm Salal em julho de 2023 por cerca de 2,5 milhões de euros (R$ 13 milhões, na cotação atual), mas não conseguiu ajudar o clube a terminar bem o Campeonato Nacional — a equipe ficou na 10ª colocação de 12 times. Nesta temporada, o argelino marcou 5 gols e 4 assistências em 12 jogos.

