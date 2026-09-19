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ESPORTES

Atacante argentino Taty Castellanos é acusado de cuspir em adversário na 2ª divisão inglesa

Castellanos poderá ser suspenso por até seis jogos se ficar comprovado que ele cuspiu no adversário

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O atacante argentino Taty Castellanos, do West Ham, foi acusado de cuspir no goleiro do Millwall, Filip MarschallO atacante argentino Taty Castellanos, do West Ham, foi acusado de cuspir no goleiro do Millwall, Filip Marschall - Foto: Darren Staples / AFP

O atacante argentino Taty Castellanos, do West Ham, foi acusado de cuspir no goleiro do Millwall, Filip Marschall, durante o empate em 2 a 2 no clássico londrino disputado neste sábado (19) pela segunda divisão inglesa.

Marschall reclamou com a arbitragem após o incidente, ocorrido aos 20 minutos do segundo tempo.

Com o West Ham perdendo por 2 a 0, Castellanos foi pressionar o goleiro enquanto ele segurava a bola.

Os dois se estranharam e houve tumulto envolvendo outros jogadores de ambas as equipes. O goleiro apontou para a própria camisa, gesticulando que haviam cuspido nele.

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"Não perguntei a ele sobre isso, mas como acontece com qualquer outra coisa, tenho certeza de que haverá imagens disso, ou não haverá, se não tiver acontecido", disse o técnico do Millwall, Alex Neil.

Castellanos poderá ser suspenso por até seis jogos se ficar comprovado que ele cuspiu no adversário. Sua ausência seria um sério problema para o West Ham, que luta para retornar à Premier League.

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