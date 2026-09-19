Atacante argentino Taty Castellanos é acusado de cuspir em adversário na 2ª divisão inglesa
Castellanos poderá ser suspenso por até seis jogos se ficar comprovado que ele cuspiu no adversário
O atacante argentino Taty Castellanos, do West Ham, foi acusado de cuspir no goleiro do Millwall, Filip Marschall, durante o empate em 2 a 2 no clássico londrino disputado neste sábado (19) pela segunda divisão inglesa.
Marschall reclamou com a arbitragem após o incidente, ocorrido aos 20 minutos do segundo tempo.
Com o West Ham perdendo por 2 a 0, Castellanos foi pressionar o goleiro enquanto ele segurava a bola.
Os dois se estranharam e houve tumulto envolvendo outros jogadores de ambas as equipes. O goleiro apontou para a própria camisa, gesticulando que haviam cuspido nele.
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"Não perguntei a ele sobre isso, mas como acontece com qualquer outra coisa, tenho certeza de que haverá imagens disso, ou não haverá, se não tiver acontecido", disse o técnico do Millwall, Alex Neil.
Castellanos poderá ser suspenso por até seis jogos se ficar comprovado que ele cuspiu no adversário. Sua ausência seria um sério problema para o West Ham, que luta para retornar à Premier League.