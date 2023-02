Atacante Ariel volta aos gramados pelo Santa Cruz após dez meses sem jogar

A- A+

Além de ter voltado a vencer no Estadual, a partida do Santa Cruz contra o Salgueiro, no último sábado (04), marcou o retorno aos gramados do atacante Ariel. O jogador de 26 anos não jogava há dez meses.

Ariel fraturou a perna esquerda logo na sua estreia com a camisa do Santa Cruz, na partida contra o Asa, pela Série D, em abril do ano passado. Em apenas quinze minutos ele dividiu uma bola com o goleiro da equipe alagoana e acabou sofrendo a pior.

O jogador já estava apto para retornar nos primeiros jogos da temporada, mas o técnico Ranielle Ribeiro deu a oportunidade diante do Salgueiro.

“Ariel é um atleta experiente. O jogo precisava dessa condição. Ele está treinando há muito tempo, merecia uma chance. Era mais tranquilo colocar ele num jogo ganhando, mas a necessidade pedia sua entrada”, iniciou Ranielle.

“Não foi o Ariel que todos conhecem, mas é um processo de recondicionamento do atleta. É dar continuidade e ritmo para ele ser aquele atleta que o Santa viu no início e que infelizmente perdeu por lesão”, finalizou o treinador coral após a partida no Cornélio de Barros.

O Santa Cruz tem duas partidas nesta semana. Enfrenta o Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste, na quarta-feira (08), e dois dias depois joga contra o Íbis, pelo Estadual. Ariel pode ganhar mais minutos em um desses confrontos.



