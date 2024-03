A- A+

agressão Atacante da Lazio é agredido por torcedores enquanto deixava o filho na escola Ciro Immobile, artilheiro e ídolo da Lazio, foi agredido de forma verbal e física, por torcedores do time

Maior artilheiro da história da Lazio e capitão da equipe, Ciro Immobile viveu momentos de tensão nesta sexta-feira. Ao deixar seu filho de quatro anos na escola, ao lado de sua esposa, o atacante foi abordado por torcedores da Lazio e foi agredido verbalmente e fisicamente. A informação é da agência de notícias 'AFP'.

Em nota oficial, os advogados de Immobile citaram agressões físicas e verbais, e criticaram a imprensa italiana por 'incitar ódio' dos torcedores com Immobile.

"Na manhã de sexta-feira, 15 de março, Ciro Immobile, sua esposa Jéssica e seu filho Mattia, de 4 anos, foram agredidos verbal e fisicamente por um grupo de pessoas em frente à escola de seu filho. Tudo, infelizmente, após a incitação ao ódio montada e apoiada por alguns meios de comunicação e jornalistas através das suas redes sociais, que difundiram palavras de ódio contra Ciro Immobile, reportando também suposições que não tinham relação com a realidade" - diz a nota oficial.

O motivo citado pela nota oficial de Immobile e seus advogados é a demissão de Maurizio Sarri, agora ex-técnico da Lazio. Segundo parte da imprensa italiana, o atacante, que não vive um grande momento dentro de campo, foi considerado um dos pivôs e responsável direto pela saída do treinador do clube.

O presidente da Lazio, Claudio Lotito, deu uma declaração polêmica ao falar sobre o caso envolvendo Immobile e os torcedores. Ao 'Corriere dello Sport', Lotito ironizou o atacante ao dizer que 'recebe milhões de ameaças de morte todos os dias e não que faz todo esse alarde'.

- Preocupado com o Immobile? Isso acontece comigo todos os dias, vivo sob observação há 20 anos. Se pegarem no meu celular, vão encontrar 500 mil ameaças de morte a mim e à minha família. Acontece todos os dias e não faço todo este barulho, ou estou enganado? Não digo mais nada - disse Lotito.

Além de ironizar Immobile, o presidente de Lazio ainda levantou polêmica ao falar do comportamento dos jogadores dentro de campo e com Maurizio Sarri. Segundo o cartola, é 'curioso' ver o time ganhar do Bayern na Champions, e depois perder pra Udinese, pelo Campeonato Italiano.

- Ele (Sarri) se sentiu um pouco traído pelo comportamento de alguns. Há algo estranho dentro do vestiário: um time que vence o Bayern e perde para a Udinese... Faça uma pergunta a si mesmo e dê uma resposta - questionou o presidente.

Apesar das opiniões controversas do presidente da Lazio sobre o que aconteceu com Immobile, o clube emitiu uma nota oficial em solidariedade ao atacante.

- Toda a SS Lazio expressa total solidariedade ao seu capitão Ciro Immobile e à sua família pelos ataques perturbadores e inaceitáveis sofridos nos últimos dias. O esporte, e consequentemente o seu valor ético, deve permanecer como tal: qualquer acto de violência verbal ou física deve receber uma condenação unânime, firme e sem justificação - diz a nota.

Veja também

CASO ROBINHO Robinho diz possuir elementos que podem inocentá-lo em condenação por estupro: "Eu tenho as provas"